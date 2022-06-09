Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

Обеденная дойка коров. Колхоз "Красная Тымь". Фото: http://old.special.sakhalinmuseum.ru/

19 ноября

  • В Томари открылся новый клуб рыбаков. Художественный руководитель тов. Витюцкая привлекла к участию в художественной самодеятельности молодежь. Десятник тов. Разживин взялся руководить драмкружком, кладовщик механической мастерской тов. Тютюник организовал хор, который разучивает популярные советские песни. В октябрьские праздники рыбаки посмотрели первое выступление художественной самодеятельности. Сейчас ее участники готовятся к очередному концерту по обновленной программе.

20 ноября

  • В этом году в совхозе «Красная Тымь» Кировского района возведено семь добротных теплых домов. В них вселились лучшие люди совхоза. В том числе бригадир овощеводческой бригады тов. Трунов, слесарь С. Анисимов, молотобоец М. Становой и другие. Хорошее здание получили и дети, помещение детсада – одно из лучших в совхозе. Большое внимание было уделено хозяйственному строительству. Сданы в эксплуатацию овощехранилище на 200 тонн и водонапорная башня.
  • Областное управление кинофикации направило на лесоучастки Сахалина 13 звуковых кинопередвижек марки «К-301». У каждой свой движок. Поронайский, Корсаковский, Южно-Сахалинский отделы кинофикации оборудовали для обслуживания лесорубов автокинопередвижки. Для просмотра выделены лучшие фильмы – «Повесть о настоящем человеке», «Мичурин», «Встреча на Эльбе», «Сказание о земле сибирской».

(Продолжение следует).

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