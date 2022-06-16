Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 ноября
- В Двуреченский лесопункт Томаринского леспромхоза послана передвижная библиотека, она уже работает на участках. На днях будет посланы передвижные библиотеки и на участки Красногорского леспромхоза. В эти районы также выехали агитбригады, они будут работать непосредственно в красных уголках и общежитиях, на лесоучастках.
- Поселок Арги-Паги – центр Верхне-Тымского леспромхоза. В этом году он заметно вырос. За лето построено 24 двухквартирных, 5 четырехквартирных и 9 индивидуальных домов. Выстроены также контора леспромхоза и два дома под квартиры инженерно-технических работников. Строительные материалы изготовлялись на месте. Так кирпичный завод за сезон дал 86 тыс. штук кирпича, полностью обеспечив строительство. Пилорама работает со среднемесячной производительностью 275 кубометров древесины. Лесорубы готовят материал для возведения семилетней школы, бани, больницы и столовой. В поселке завершается строительство электростанции. К декабрю в домах лесорубов зажгутся «лампочки Ильича».
1 декабря
- На Углегорском бумкомбинате завершается строительство больницы заводского типа. В ней будет три отделения: родильное, хирургическое и терапевтическое. Работы ведет отдел капитального строительства бумкомбината. Коллектив строителей решил сдать в эксплуатацию корпус больницы к 1 января 1950 года вместо планового срока 1 мая 1950 года.
- Управление рабочего снабжения Южно-Сахалинской железной дороги получило 500 голов молочного крупного рогатого скота для железнодорожников. 310 голов уже продано в рассрочку рабочим и служащим.
- Шахта № 14 треста «Макаровуголь» получила две новые врубовые машины. Они в комплексе с углепогрузочной машиной полностью механизируют подготовительные работы по добыче угля.
- В Южно-Сахалинске оборудован передвижной универмаг с большим выбором готового платья, шелковых и хлопчатобумажных тканей, трикотажа, обуви, галантереи и других товаров. Вагон-универмаг обслуживает коллектив третьего отделения Южно-Сахалинской железной дороги.
2 декабря
- Труженики совхоза «Свиновод» досрочно перевыполнили план и сдали государству 1100 центнеров картофеля и 1350 центнеров капусты. Надой молока на 1 ноября составил по 2000 литров на фуражную корову. Сохранен весь приплод молодняка.
- На лесозаготовительном участке «Скалистый» Красногорского леспромхоза за последние полтора года вырос большой рабочий поселок. Здесь с помощью циркулярной пилы производят строительные материалы. В поселке ведется монтаж линии и установка генератора. К новому году поселок будет электрифицирован.
- Рассмотрев итоги всесоюзного социалистического соревнования работников торговли за третий квартал 1949 года, ВЦСПС и министерство торговли СССР признали победителем соревнования и присудили третье место магазину № 18 Южсахторга (г. Южно-Сахалинск), где директором тов. Глумова. На ее имя поступила правительственная телеграмма министра торговли СССР и денежная премия коллективу. Досрочно завершив годовой план товарооборота, этот магазин работает в счет 1950 года.
- В областном драмтеатре открывается вторая областная выставка сахалинских художников. Будет представлено более ста картин. Среди них – портрет выдающегося русского исследователя и мореплавателя Геннадия Ивановича Невельского. Молодой художник И. Горбунов показывает Невельского в момент открытия островного положения Сахалина.
5 декабря
- В Холмск из экспедиционного лова в Корсаковском районе вернулась бригада знатного рыбака нашего острова Ивана Семеновича Цыбульника. Успех сопутствовал промысловикам. Они добыли и сдали государству 1250 центнеров сельди при плане 300 центнеров.
(Продолжение следует).
По теме:
12 января 2022 – В зеркале десятилетий. Ретро-проект газеты
12 января 2022 – Хроника 1947 года. (По страницам «Советского Сахалина»)
12 января 2022 – «Кирпичики» для воздушного моста. Беспосадочный перелет из областной столицы в Москву стал настоящим…
15 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)
18 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
1 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
3 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
3 марта 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 марта – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
31 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
5 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
11 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
15 апреля 2022 – Хроника 1949 (По страницам «Советского Сахалина»)
19 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
25 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
29 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
5 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
12 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
16 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
27 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
30 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
2 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
9 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)