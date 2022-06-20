Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

8 декабря
- Областное управление трудовых резервов открыло в поселке Мгачи Александровского района новую промышленную школу. Она будет готовить квалифицированных забойщиков, крепильщиков и проходчиков.
- Поронайский комитет добровольного общества Красного Креста (председатель тов. Артюшенко) оказывает большую помощь детям воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Только путем организации платных вечеров с участием художественной самодеятельности собрано 119 тыс. рублей на улучшение быта детей.
9 декабря
- На лесозаготовительном участке «Дальний» Красногорского леспромхоза в начале строительного сезона смонтировали лесопилку. Выполняя норму по распиловке древесины на 110 – 120%, машинисты-рамщики тов. Романов и Шпак полностью обеспечили строителей пиломатериалами. Это позволило выстроить за сезон 15 четырехквартирных, 20 двухквартирных и 75 одноквартирных домов и клуб. На лесопилке заготавливают материал для строительного сезона будущего года.
- Обработчики рыбокомбината Холмск-северный обязались к 25 декабря затарить всю рыбную продукцию 1949 года. Это обязательство выполнено. Вся рыба готова к отправке потребителям. Большая ее часть принята высшим и первым сортами. Отличились бригады слесарей Николаева, Ермилова и Елисеева. Каждая бригада отремонтировала по два двигателя для рыболовецкого флота. Рабочие корпусного цеха выпустили из ремонта 5 катеров и два кунгаса. Коллектив холодильника досрочно и капитально отремонтировал два компрессора.
15 декабря
- 14 стахановских звеньев колхоза «Красная Тымь» Кировского района собирают высокие урожаи по всем сельскохозяйственным культурам. Рабочие звена Анны Карповой собрали с каждого гектара по 175 центнеров картофеля и по 400 центнеров капусты. По 195 центнеров картофеля с гектара получило молодежное звено Николая Гоголева. Совхоз сдал государству 738 тонн картофеля вместо 500 по плану и перевыполнил задание по сдаче овощей.
- Доярки Зейнан и Кощапова от 12 закрепленных за ними коров надоили к 1 декабря 30640 литров молока, перевыполнив годовой план на 1335 литров. Телятница Прасковья Малахова за это время вырастила 110 телят. Среднесуточный привес теленка достиг 752 г вместо 500 г по плану. На поля вывезено более 500 тонн удобрений.
17 декабря
- Тов. Добровольский – активный рационализатор механического цеха рыбозавода «Заречье» Горнозаводского рыбокомбината. По его предложению изготовлен пресс для насечки зубьев старых пил. С помощью этого механизма можно сделать до 60 насечек за минуту. По предложению новатора изготовлен штамп для производства шайб. Только эти предложения дают не менее 15 тыс. рублей годовой экономии.
30 декабря
- Выполнение плана сезонной вывозки древесины требовало от коллектива лесозаготовителей участка «Дальний» Красногорского леспромхоза создания хорошей 6-километровой ледяной дороги, по которой могли бы пройти тракторы. Бригада женщин успешно справилась с поставленной задачей. Отличились тов. Малахова, Семак, Сорваль, Кушенкова, систематически выполнявшие по полторы нормы. Ледяная дорога вступила в строй.
Стахановский труд женщин тов. Горбенко, Даниленко, Постниковой, Никифоровой во главе с Сацко и бригадиром Теплициной позволил участку успешно справиться с месячным планом по вывозке древесины. За один рейс по ледяной дороге здесь вывозят по 150 кубометров древесины.
- В Костромском отделение связи Холмского района много сделано для телефонизации колхозов Костромского сельсовета. Недавно провели телефонную линию в отдаленные сельскохозяйственные артели имени Жданова и «Заря Востока». Телефонизированы стройкомбинат, лесопункт, сельсовет, школа и другие предприятия и учреждения.
- Правление оленеводческого колхоза «Вал» Восточно-Сахалинского района создало все условия для плодотворной работы пастухов-оленеводов. Еще осенью на отдаленных оленеводческих пастбищах были выстроены и оборудованы 7 домов. Теперь в сильные морозы и бураны пастухи не пользуются большими походными палатками, а укрываются от холодов в теплых, хорошо оборудованных домах.
- Промысловик Никита Ярославцев успешно охотится на соболя в таежных чащах Восточно-Сахалинского района. За несколько дней охоты он добыл 10 соболей.
Хроника 1950
3 января
- Рабочие-стахановцы, инженеры и техники рыбной промышленности Сахалина и Курильских островов в 1949 году внесли 150 рационализаторских предложений и изобретений. От внедрения 95 из них получено 1200 тыс. рублей экономии.
- Счетовод Углезаводского поселкового совета Долинского района мичуринец, садовод-любитель Фома Гаврилович Тинкул третий год акклиматизирует бессарабский виноград. В конце 1947-го, взяв отпуск, он специально съездил в Бессарабию и привез около 200 черенков разных сортов винограда. В мае 1948-го на своем опытном участке он высадил 120 черенков. Растения переболели, но прижились. В 1949 году виноград окреп и дал сильные лозы. В 1950-м Тинкул рассчитывает получить первый урожай винограда.
- Работники станции Холмск благоустраивают вокзал. Завершены строительные работы по монтажу парового отопления, смонтировано 1500 метров паропроводных труб и установлено 93 обогревательных батареи. Рядом с вокзалом оборудовано помещение для кочегарки.
- Почтальона Софью Федоровну Коновалову хорошо знают многие жители Южно-Сахалинска. С утра до позднего вечера с толстой сумкой через плечо спешит она от дома к дому, чтобы вручить долгожданное письмо друзей или родных, свежий номер газеты, журнал. Софья Федоровна не задерживает поступающую к ней корреспонденцию. К тому же в ее сумке всегда есть марки, открытки, конверты для продажи населению.
- Работники Новоалександровского радиоузла радиофицируют населенные пункты района. Связисты во главе со старшим техником Пыгуевым провели радио в Луговое. Сейчас в каждой квартире и служебных помещениях есть репродукторы, а на здании МТС установлен громкоговоритель.
(Продолжение следует).
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