Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

15 марта
- Коллектив рыбозавода «Светлый» Северо-Холмского рыбокомбината закончил постановку крабовых сетей. В 3 – 4 милях от берега уже выставлено более 1000 сетей. Одновременно бригада тов. Парашенко приступила к выборке сетей. За три дня поймано более 2000 крабов.
16 марта
- 12 марта со слипа Невельской судоверфи спущен на воду новый катер грузоподъемностью 6 тонн. Это третье по счету судно, предназначенное для тралового лова, построенное в этом году. Коллективом судоверфи уже отремонтировано 4 катера и 24 кунгаса для невельских рыбокомбинатов. Успешно идет ремонт земснаряда, заканчивается строительство цельнометаллической баржи. Первенство в соревновании держит механический цех, где начальником Михаил Афанасьевич Бондарь. Здесь нет ни одного рабочего, не выполняющего нормы.
20 марта
- На всех участках промысла Эхаби созданы комплексные бригады по добыче нефти. Они своими силами производят подземный ремонт скважин и осуществляют надзор за электрохозяйством участка. В результате у бригад значительно возросла добыча нефти. Так, комплексная бригада, где мастером тов. Иванченко, за 15 дней марта дала 214 тонн нефти сверх задания. Десятки тонн черного золота на счету бригад мастеров Подрядчикова и Фомина.
- Добрая слава идет в Холмском порту о лучшей стахановке механической мастерской Клавдии Сергеевне Павлюковой. 15 лет работает она электросварщицей, в совершенстве овладела профессией и не уступает в работе мужчинам. За два месяца 1949 года тов. Павлюкова выполнила почти 3 месячные нормы при высоком качестве продукции.
24 марта
- На Тельновском участке Лесогорского леспромхоза с начала заготовительного сезона работает женская бригада Александры Федоровны Долбилиной. На 130 – 150% выполняет нормы изо дня в день. На этом же участке отлично работают женщины-дорожницы тов. Егоренко, Землянка, Федотова. Лесные дороги, которые они обслуживают, находятся всегда в хорошем состоянии. В метели и снегопады дорожницы, невзирая на трудности, обеспечивают проходимость дорог.
(Продолжение следует).