Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 марта
- Александровский торговый порт приступил к строительству новой бани для трудящихся порта с пропускной способностью 50 человек в час. Новое помещение будет иметь мужское и женское отделения, буфет и парикмахерскую. Бригада плотников, возглавляемая тов. Дементьевым, заложила фундамент. Строители взяли на себя социалистическое обязательство закончить строительство бани в конце 1949 года. Сейчас бригада ежедневно выполняет производственное задание на 190 – 200%.
26 марта
- На трубной базе конторы бурения ¹ 1 объединения «Дальнефть» накопилось более двух десятков старых заклиненных трубобуров. Бригадир слесарей тов. Карасев обратил внимание на дорогостоящее оборудование. У него возникла мысль его восстановить. И он нашел оригинальный способ – решил расклинивать оборудование гидравлическим прессом. Так был восстановлен 21 трубобур. Контора бурения сэкономила на этом около 700 тыс. рублей. За проявленную инициативу новатору производства тов. Карасеву начислена премия в размере 4500 рублей.
- Исполком Невельского районного Совета депутатов трудящихся утвердил план организации детских яслей на время путины 1949 года. В рыбацких поселках будет открыто 13 яслей на 400 детей. Это даст возможность широко привлечь к работе на путине вторых и третьих членов семей рыбаков.
5 апреля
- Вступил в строй крабоконсервный завод Северо-Холмского рыбокомбината. Большой вклад в строительство нового завода внесла молодежь. Она успешно осваивает технику и технологию производства.
- Активное участие в разведке косяков нерестовой сельди принимают суда и самолеты недавно созданного на Сахалине управления авиасудовой разведки «Главсахалинрыбпрома». За последние дни обнаружен ряд мощных косяков нерестовой сельди. В ночь на 31 марта разведывательный сейнер «Касатка», где капитаном т. Кривонос, нашел большой косяк сельди в 12 милях от берега между Невельском и Горнозаводском. Там дрифтерными сетями команда выловила 500 кг сельди весеннего подхода. По сообщению пилота т. Руднева, большие косяки сельди появились в 15 – 20 милях между Невельском и Холмском.
- В третьем квартале в Широкой Пади, Рыбновске, Лесогорске и на Курилах откроются семь новых книжных магазинов. Для них подбираются помещения и литература.
- Обком союза угольщиков на 1949 год получил 500 путевок на центральные и дальневосточные курорты страны. Путевок на 300 больше, чем в 1948-м.
- В мае на станции Фирсово Долинского района откроется Дом отдыха угольщиков. Сейчас идет подготовка здания и подсобного хозяйства. В течение 1949 года здесь отдохнет 1500 угольщиков Сахалина.
- Областное управление промышленности и строительных материалов получило кирпичноделательные агрегаты мощностью 24 тыс. штук кирпича в смену. Установка таких агрегатов на заводах позволит увеличить выпуск продукции в полтора раза.
7 апреля
- В Южно-сахалинском молочно-овощном совхозе начался сев в парниках. Уже посеяно более 60 рам редиса, укропа и лука. К 1 мая трудящиеся города получат ранние овощи и зелень.
(Продолжение следует).