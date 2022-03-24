Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 апреля
- В Южно-Сахалинске на улице Ленина открыт новый продовольственный магазин Сахалинторга. Магазин привлекает покупателей большим разнообразием продуктов, культурным видом внутреннего помещения, вежливым обращением со стороны комсомольцев – работников прилавка. Заведующая магазином, член ВЛКСМ т. Суханова организовала социалистическое соревнование в честь XI съезда ВЛКСМ. Товарооборот магазина выполняется на 180%.
- В ночь с 6 на 7 апреля коллективами рыбокомбинатов юга Сахалина поймано 50 тыс. тонн сельди. Промысел ведется не только пассивными, но и активными орудиями лова.
9 апреля
- Южно-сахалинский кирпичный завод ¹ 1 освоил производство сборных печей из отходов кирпича. Кирпичи перерабатываются, затем изготовляются блоки, из которых складывается обыкновенная печь. Новая конструкция сборных печей такова, что ее можно собрать в течение часа и переносить в другое здание. Стоимость печей из блоков в два раза дешевле кирпичных. В этом году завод выпустит 100 таких печей.
- Среди охотников Северного Сахалина большой известностью пользуется старый и опытный охотник Афанасий Парамонович Червов. Он добыл 50 соболей, лису, 5 выдр, выполнив свой план на 1381,7%. В целом Александровская контора «Заготживсырье» выполнила сезонный план на 176%.
13 апреля
- В Южно-Сахалинске областное управление кинофикации открыло новый кинотеатр «Совкино». Театр имеет фойе, собственную электростанцию, аварийные аккумуляторы, паровое отопление и водопровод. Для увеличения освещения изображения на экране установлен селеновый выпрямитель. В ближайшее время начнется оборудование второго зрительного зала.
15 апреля
- Областная строительная контора переселенческого отдела в поселке Костромском Холмского района начала строительство одноквартирных стандартных домов для переселенцев. Построено два первых дома.
- В 1948-м в рыболовецком колхозе им. Микояна заложили фруктовый сад. В этом году правление колхоза решило создать свой питомник плодовых деревьев и ягодных кустарников, чтобы снабжать саженцами не только свой, но и другие колхозы Невельского и соседних с ним районов. Колхоз направил в Молдавию бригадира-садовода т. Долэ. Он расскажет землякам о советском Сахалине, пригласит садоводов и пчеловодов на работу в островные колхозы, привезет семена и саженцы фруктовых деревьев.
- По решению облисполкома вокруг городов Южно-Сахалинска, Александровска, Охи, Углегорска, Долинска, Корсакова, Поронайска, Анивы и Чехова создаются зеленые зоны и лесные массивы. Радиус отвода зеленых зон – от 2 до 10 километров. Питомники лесхозов имеют большое количество саженцев хвойных и лиственных деревьев.
- На южно-сахалинском кожевенном заводе пущен в эксплуатацию новый цех по переработке шерсти. Цех будет выпускать техническую кошму для колхозов.
- Управление Сахалинской железной дороги получило новые пассажирские вагоны. В каждом 56 мест для сидения и 28 спальных.
- Углегорский комбинат стройдеталей «Главсахалинрыбпрома» готовит к отправке с первым пароходом 15 одноквартирных разборных домиков, кирпич и стройматериал для рыбаков Северо-Курильского горрыбтреста. В этом году на Курилы будет отправлено 30 однокомнатных домов.
- Пароход «Сеченов» и рефрижератор «Генерал Багратион» доставили с материка на Сахалин бочковых комплектов на 37 тыс. центнеров рыбы. Рефрижератором «Пищевая индустрия» и пароходом «Днестр» привезено на путину 214 тыс. ящичных комплектов. С севера Сахалина на предприятия Западно-Сахалинского госрыбтреста поступит готовых бочек на 40 тыс. центнеров.
(Продолжение следует).
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