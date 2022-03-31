Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 мая
- Коллектив базы Академии наук ведет большую работу по изысканию месторождений местных стройматериалов. Наша область богата кварцитами. Наиболее крупное их месторождение расположено к востоку от села Лиственного. Кварциты залегают среди плотных зеленых сланцев и тянутся на юго-восток от подножия склона длинной лентой в 100 – 200 м шириной. Эти минералы могут быть использованы в стекольной промышленности и строительстве в качестве облицовочного материала. Примерно такими же свойствами обладают и кварциты по берегам рек Осава и Кусано. Из месторождений Анивского полуострова наиболее перспективным является Мерейское, что в 5 км к востоку от устья реки Мерей и в километре от берега моря.
17 мая
- В весеннем севе участвуют 16 переселенческих колхозов, прибывших на Сахалин в марте – апреле 1949-го. Государство помогло им быстро и прочно обосноваться на новом месте. Колхозам отпущены кредиты для приобретения рабочего и молочного скота, машин и сельскохозяйственного инвентаря, выдана семенная ссуда. Первые колхозы имени Жданова Холмского района, имени Ульянова Углегорского района, 30 лет ВЛКСМ Южно-Сахалинского района и другие дружно и организованно начали полевые работы. МТС послали в новые колхозы тракторы и почвообрабатывающие машины.
- Коллектив стройуправления № 1 треста «Сахалиннефтестрой» сдал в эксплуатацию 2-квартирный, два 8-квартирных и 9 сборных домов общей жилплощадью 1000 кв. метров. Кроме того, для рабочих поселка Москальво стахановская бригада плотника тов. Пономарева собрала 10 домиков.
18 мая
- В Томаринском леспромхозе открыт клуб для лесников. Он хорошо оборудован. Коллектив художественной самодеятельности выступил с первыми концертами.
- В коллективе рыбозавода Байково Чеховского комбината большой популярностью пользуется стол справок. По желанию рабочих там взяли на учет номера облигаций рыбаков. После тщательной выверки установлено, что на 17 облигаций пали выигрыши на общую сумму 4800 рублей.
- По инициативе областного оргбюро Добровольного общества содействия армии при районных и низовых организациях созданы кружки по изучению автомашин. Свыше 50 человек успешно сдали зачеты и получили права на управление автомобилями.
26 мая
- 22 мая в Александровске прошел массовый воскресник по ремонту дорог с участием 10 крупных коллективов города. Отремонтировано около 6 км гравийных дорог и вывезено 320 кубометров гравия. Особенно хорошо потрудился на воскреснике коллектив горэлектростанции во главе с директором тов. Савиных.
- В Невельске открылся новый продуктовый дежурный магазин. В нем в широком ассортименте имеются кондитерские изделия, крупы, сахар, консервы, мясо, масло, сыр, колбаса и т. д. За четыре дня магазин обслужил свыше 1000 человек.
29 мая
- На острове Тюленьем гнездятся миллионы птиц. Старший научный сотрудник Сахалинской базы Академии наук СССР, кандидат биологических наук А. Н. Гизенко установил: в среднем на площади в 25 кв. метров кайры откладывают 575 яиц.
На о. Тюленьем можно ежегодно заготавливать до 100 тыс. яиц. По весу и объему яйцо кайры сопоставимо с 2,5 яйца курицы, отличается высокими питательными и вкусовыми качествами, желток содержит 57% жира. Птичьи базары могут стать поставщиками не только яиц, но и мяса и пуха.
(Продолжение следует).
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