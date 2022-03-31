Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

На о. Тюленьем можно ежегодно заготавливать до 100 тыс. яиц. По весу и объему яйцо кайры сопоставимо с 2,5 яйца курицы, отличается высокими питательными и вкусовыми качествами, желток содержит 57% жира. Птичьи базары могут стать поставщиками не только яиц, но и мяса и пуха.