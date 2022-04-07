Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

12 июня
- В нашей области для строительства требуется огромное количество различных материалов, в том числе извести. В декабре прошлого года на Сахалин приехала геологоразведочная экспедиция Дальневосточного отделения «Геолстройтреста», возглавляемая тов. А. Петренко. Она обнаружила богатые залежи известняка. В результате областное управление стройматериалов получило возможность добывать известь на месте. Для переработки известняка в Корсаковском районе построен завод. Он уже выпустил десятки тонн извести.
- В Томари началось строительство парка культуры и отдыха. На его территории посажено 800 деревьев различных пород: тисы, рябины, бархат, березы и тополя. В центре парка устроен фонтан, вокруг него посажены цветы. Активное участие в строительстве парка принимает общественность города.
- В прошлом году колхоз «Победа» Южно-Сахалинского района получил большой доход от своей ягодной плантации, на которой высажена клубника сорта «виктория». В текущем году все колхозы района завели аналогичные ягодные плантации.
- Научный сотрудник Сахалинской базы Академии наук СССР доктор биологических наук профессор А. И. Толмачев и кандидат биологических наук А. Н. Гизенко на полуострове Крильон тщательно обследовали Южно-Сахалинский заповедник. Он изобилует разнообразными лесными массивами, богатой флорой и фауной. В этих местах обитают бурые медведи, горностаи, белки, бурундуки, ласки, колонки, чернобурые и красные лисы. По речке встречаются выдры. На восточном побережье заповедника расположены птичьи базары. По мнению ученых, Южно-Сахалинский заповедник заслуживает тщательного изучения видового состава диких животных и флоры. Имеются все возможности и предпосылки сделать заповедник одним из лучших в Советском Союзе.
14 июня
- Рыбаки завода «Ясноморск» решили не ждать подхода рыбы к берегам. Вместе с катерами в море ежедневно выходят звенья тресколовов. В содружестве с командами катеров, где шкиперами тов. Рязанцев и Величко, звенья тов. Спиридонова и Ерусалимова добывают ежедневно по 12 – 20 центнеров рыбы. Только за последние дни завод принял от промысловиков свыше 250 центнеров трески.
16 июня
- На колхозных пасеках области обновление. На днях пароходом из Владивостока доставлена тысяча пчелиных семей. 200 из них получат колхозы Южно-Сахалинского района, по 100 – хозяйства Анивского, Холмского и Невельского районов. Более 300 пчелосемей направят в северные колхозы.
- Приказом министра совхозов СССР награждены значком «Отличник сельского хозяйства» 14 лучших животноводов Сахалина, достигших в 1948 году высоких показателей в развитии поголовья скота и повышении его продуктивности.
21 июня
- Рождение близнецов у крупного рогатого скота – явление не частое. Тем более интересно отметить эти случаи в южно-сахалинском совхозе. Здесь в 1949 году от 96 коров получено 100 телят. Из четырех пар телят-близнецов три однополых – телочки голштино-фризской породы и одна пара разнополая – симментальской породы. Вес близнецов при рождении был от 28 до 33 килограмм. Только один теленок родился слабым, но и он благодаря внимательному уходу быстро окреп. Все восемь близнецов хорошо развиваются.
- На днях спецрейсом из Свердловского племенного птицесовхоза в аэропорт областного центра доставлено 24 тыс. яиц от белых кур «леггорн». Все яйца заложены в инкубаторы. Через три недели колхозы и совхозы области получат цыплят для своих птицеферм.
(Продолжение следует).
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