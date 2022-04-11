Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

29 июня
- Холмский государственный плодово-ягодный питомник проводит большую работу по размножению и выращиванию саженцев яблонь, груш, слив, крыжовника, красной и черной смородины, малины. Плодоносящим садом и саженцами занята площадь свыше 40 гектаров. Уже осенью питомник сможет продать колхозам, совхозам и подсобным хозяйствам промышленных предприятий Сахалина 8 тыс. привитых саженцев яблонь морозоустойчивых сортов «папировка», «уэлси» и «астраханская красная». Будет продано также более 50 тыс. корней рассады земляники высокоурожайных сортов «виктория», «чури», по 5 тыс. корней малины и саженцев крыжовника, 1,5 тыс. саженцев смородины.
- Успешно ведет лов рыбы в районе Яблочного комбината экспедиционная флотилия Северо-Невельского комбината. Флотилию сопровождает плавучий засольный цех. За три дня невельчане поймали и обработали 2000 пудов жирующей сельди и горбуши. Мастер засольного цеха тов. Кузьмина с группой отцепщиц и засольщиц организовала бесперебойную приемку рыбы. На базу комбината отправлена первая баржа с горбушей и сельдью свежего посола.
- Драматический кружок рыболовецкого колхоза «Уралец» Корсаковского района одержал серьезную творческую победу: на колхозной сцене с успехом прошла премьера пьесы А. Островского «Гроза». Роль Катерины удачно сыграла комсомолка тов. Васюкова, роль Кулигина исполнил тов. Мануйлов. В настоящее время кружок готовит к постановке вторую пьесу Островского «Не все коту масленица».
23 июня
- Дорожный мастер депо станции Долинская Яков Петрович Куцелощенко, награжденный недавно значком «Отличный железнодорожник», руководя подготовкой путевого хозяйства к зиме, мобилизовал свой коллектив на досрочное выполнение плана и добился хороших успехов. Путейцы заготовили 450 снегозащитных щитов, вырыли водоотводные кюветы. За отличную работу путейцы тов. Кононов, Бубашко и Семенова занесены на Доску почета.
25 июня
В этом году овцеводческая ферма колхоза «Советский Сахалин» значительно пополнилась молодняком, за которым с любовью ухаживают колхозные овцеводы, поставившие своей целью в течение года вдвое увеличить поголовье.
26 июня
- 165 передовиков животноводства нашей области получили в порядке дополнительной оплаты за перевыполнение планов развития животноводства 25 тыс. литров молока, 65 телят, 88 поросят и 13 ягнят.
- На днях «Сельхозснаб» получил большое количество уборочных и других сельскохозяйственных машин. Среди них: 100 картофелекопалок, 26 молотилок, 25 сенокосилок, 26 зерноочистительных машин. Кроме того, получено большое количество мелкого уборочного инвентаря – кос, вил и т. п. Все машины и инвентарь распределяются по колхозам, совхозам и машинотракторным станциям области.
- Каждой колхозной семье – новый дом, – такую задачу поставили перед собой колхозники сельскохозяйственной артели «Победа» Анивского района (председатель тов. Гапонов). По плану в этом году колхоз должен поставить 14 домов. За две недели строители хозяйства уже возвели 3 дома и приступили к следующим трем.
7 июля
- Молочно-товарная ферма колхоза «Советский Сахалин» Кировского района – одна из крупнейших молочно-товарных ферм колхозов области. Здесь насчитывается 339 голов крупного рогатого скота. В прошлом году чистый доход колхоза от молочно-товарной фермы составил свыше полумиллиона рублей. Кроме того, колхоз имеет 139 овец, 60 свиней и значительное количество лошадей.
10 июля
- Вместе с группой парашютистов-студентов Южно-Сахалинского лесотехникума активист ДОСАВ (Добровольного общества содействия авиации) Иван Николаевич Бондарь совершил свой 23 прыжок с самолета. Тов. Бондарь – большой любитель этого вида спорта. Он усиленно тренируется, чтобы получить почетное звание мастера парашютного спорта СССР.
13 июля
- Недавно рыбаки п. Бошняково Лесогорского района поймали в сети большую акулу. Они с трудом вытащили ее на берег. Вес акулы 186 кг, длина туловища более двух метров. Старые рыбаки заявляют, что им впервые удалось выловить акулу такого большого размера в водах Татарского пролива.
- Углегорский рыбкооп (директор тов. Серов) ввел в эксплуатацию цехи безалкогольных напитков и мороженого. Торгующие организации города успешно реализуют их продукцию.
- Для зарядки аккумуляторов и частичного освещения поселка в совхозе «Оленевод» Александровского района применили дешевый способ получения электроэнергии. Здесь установили ветродвигатель с трехметровым винтом. С помощью электродвигателя динамо-машина приходит в движение и вырабатывает электроэнергию. Днем она идет на зарядку аккумуляторов, а по вечерам – на освещение домов совхозного поселка.
17 июля
- Молодой спортсмен Южно-Сахалинска тов. Ермолаев в прыжках в длину завоевал звание чемпиона области. Его результат 6 м 24 см. Он же установил рекорд по прыжкам в высоту – 1 м 60 см.
(Продолжение следует).
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