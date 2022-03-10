Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

9 января
- В Холмский порт прибыли пароходы «Волховстрой», «Хабаровск», «Суриков» и другие. Они доставили на Сахалин муку, сахар, крупу, мясо, кондитерские изделия – более 10 тыс. тонн различных продуктов питания.
- Коллектив рыбозавода № 7 Правдинского рыбокомбината и колхозники рыболовецкой артели «Находка» построили и сдали в эксплуатацию хлебопекарню, оборудуют столовую, строят баню.
11 января
- В Корсаковском районе свыше 100 комсомольцев и молодежи взяли топоры и пилы и пошли в тайгу на заготовку леса. На лесоучастке Лесное по-стахановски трудятся молодежные бригады лесорубов, возглавляемые секретарем комсомольской организации Силкиным. Выполнив квартальный план на 150%, они ежедневно дают две нормы.
16 января
- Замечательных успехов добилась комсомольско-молодежная бригада отделочного цеха южно-сахалинского кожевенного завода. Руководимая секретарем комсомольской организации т. Романовым, она на 137% выполнила 15-дневное задание января. А цех ширпотреба освоил массовый выпуск двух фасонов женской модельной обуви.
- Демонстрируемый в Южно-Сахалинске кинофильм «Повесть о настоящем человеке» пользуется исключительным успехом. Только с 10 по 15 января в кинотеатре «Красный луч» этот волнующий фильм посмотрело около 18 тыс. человек.
- Ежедневно из поселка сельскохозяйственной артели имени Лазо Поронайского района на железнодорожную станцию пешком совершает свой обычный 16-километровый путь колхозный письмоносец Круглов. Ивану Петровичу 86 лет. По работоспособности и бодрости ему могут позавидовать многие молодые колхозники.
– Рано мне еще на печке сидеть, – говорит Круглов. – Колхозу еще могу помочь и государству пользу принести.
26 января
- В 9 километрах от Горнозаводска по распадку в п. Хуторок организовался новый сельскохозяйственный колхоз «Луч Востока». В нем насчитывается уже 11 семей, преимущественно алмаатинцев. Избрано правление. В новом колхозе – 30 лошадей, сельхозинвентарь, семенной фонд. Члены колхоза горячо взялись за работу.
28 января
- В Корсаковском порту встал под погрузку бумаги океанский пароход «Лермонтов» Дальневосточного морского пароходства. Он примет 5500 тонн продукции сахалинских бумажников и направится в Одессу. Это первый рейс большого каботажа в 1949 году с Дальнего Востока на Черное море. Судно под командованием капитана дальнего плавания т. Асватурова пройдет более 10 тыс. миль.
1 февраля
- В Поронайском леспромхозе для ускорения вывозки древесины в тайге проложена узкоколейная железная дорога в 9 километров до станции Кошевой. 22 января по этой ветке впервые прошел паровоз. Ежедневно он будет вывозить от 250 до 350 кубометров древесины.
2 февраля
- В Корсакове открылась мясо-молочная база. Она обеспечит трудящихся области мясо-молочной продукцией. Получена большая партия свежемороженого мяса. В ближайшее время поступят в продажу масло, сыр, молочные и мясные консервы.
- В Южно-Сахалинск пришла партия железнодорожных вагонов грузоподъемностью 25 тонн. Во втором и третьем кварталах город получит паровозы, пассажирские и грузовые вагоны, в том числе рефрижераторы.
- Сахалинский трест столовых и ресторанов открыл в Южно-Сахалинске кулинарный цех. Он приступил к массовому выпуску полуфабрикатов – пельменей, мясных и рыбных котлет и других изделий. Производственная мощность цеха – 5 тонн полуфабрикатов в сутки.
- «Колхозрыбстрой» во второй половине 1948 года построил в рыболовецких колхозах 186 жилых домов площадью более 6 тыс. кв. метров. Кроме того, капитально переоборудовано 1139 домов, 8 клубов, 6 детских яслей и 16 бань. В 1949-м в рыболовецких колхозах намечено построить 800 новых жилых домов, 85 зданий общественного назначения.
(Продолжение следует).
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