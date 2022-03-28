Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

15 апреля
- На оснащение медучреждений специальным оборудованием отпущено 5 млн рублей. Такая сумма позволит в 1949 году обеспечить каждый районный центр действующей рентгеновской аппаратурой и большинство больниц – физиотерапевтической аппаратурой. Уже отгружено постельных принадлежностей на 2 млн рублей. Увеличивается и медицинская сеть. В районах области будет организовано 30 новых фельдшерских пунктов.
16 апреля
- Бригадир строителей Южно-Холмского рыбокомбината тов. Литвинов проявил себя замечательным стахановцем и хорошим рационализатором. По его предложению был изготовлен специальный мостик, он позволил бригаде посольного мастера тов. Марковой выгружать рыбу с машины прямо в засольный чан. Это, на первый взгляд, несложное приспособление в три раза ускорило выгрузку сельди и вдвое сократило количество рабочей силы.
4 мая
- В Холмском районе из переселенцев создано три колхоза: имени Жданова в Костромском сельсовете, имени Хрущева в Яблочном сельсовете и имени Калинина – в Чеплаковском сельсовете. Хозяйствам отпущены долгосрочные кредиты на строительство и приобретение скота, сельскохозяйственного инвентаря. Райисполком выделил переселенцам 400 центнеров зерна и 2000 центнеров картофеля. Холмская МТС закрепила за новыми колхозами трактора и почвообрабатывающие машины.
7 мая
- Лесоучастки «Краснополье», «Тайга», «Медвежье» Углегорского леспромхоза приступили к сплаву древесины. В горные реки за несколько дней рабочие сбросили свыше 25 тыс. кубометров леса. Часть его уже вошла в центральную сплавную магистраль.
- В дни предмайского соревнования хорошо трудились бондари поселка Промысловое. Особенно мастер тов. Мышов, он ежедневно выполнял норму на 400%. Свой опыт он передает молодым рабочим. Из трех его учеников двое уже самостоятельно выполняют задания на 120 – 150%.
10 мая
- В парниках Холмской плодово-ягодной станции созрели ранние сорта красного редиса. На днях здесь собран первый урожай.
- В 1949 году посевная площадь подсобного хозяйства Долинского бумкомбината расширится в полтора раза и составит 207 га. Наполовину увеличены территории парникового хозяйства – 211 рам засеяны рассадой. Ярко зеленеют всходы ранней капусты, томатов, лука. Скоро рабочие бумкомбината получат первые ранние овощи. Вдвое будет расширена площадь под картофелем.
- Овощеводческая бригада обязалась вырастить на 1,5 гектарах опытного участка по 400 центнеров картофеля. Семенной картофель для опытного поля заложен на яровизацию. На участок вывезено 60 центнеров навоза.
12 мая
- Рыбаки Северо-Холмского рыбокомбината ежедневно выставляют 2135 сетей и доставляют на берег 250 центнеров сельди. Для добычи трески используют 1320 переметов. Это дает комбинату дополнительные 300 центнеров рыбы в день.
- На южно-сахалинском мыловаренном заводе вступил в эксплуатацию новый, полностью механизированный картонажный цех. За 8-часовой рабочий день он будет выпускать до тысячи различных коробок для парфюмерной промышленности нашей области.
- Колхоз имени Горького первым в Долинском районе приступил к весенне-полевым работам. Колхозники пашут выборочным путем наиболее созревшие земельные участки. Трактором ЧТЗ и конным тяглом вспахано 11 гектаров.
(Продолжение следует).