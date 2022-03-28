Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

г. Александровск-Сахалинский. В этом здании до переезда в Южно-Сахалинск располагалось Сахалинское окружное бюро профсоюзов. Фото из архива областного краеведческого музея.

15 апреля

  • На оснащение медучреждений специальным оборудованием отпущено 5 млн рублей. Такая сумма позволит в 1949 году обеспечить каждый районный центр действующей рентгеновской аппаратурой и большинство больниц – физиотерапевтической аппаратурой. Уже отгружено постельных принадлежностей на 2 млн рублей. Увеличивается и медицинская сеть. В районах области будет организовано 30 новых фельдшерских пунктов.

16 апреля

  • Бригадир строителей Южно-Холмского рыбокомбината тов. Литвинов проявил себя замечательным стахановцем и хорошим рационализатором. По его предложению был изготовлен специальный мостик, он позволил бригаде посольного мастера тов. Марковой выгружать рыбу с машины прямо в засольный чан. Это, на первый взгляд, несложное приспособление в три раза ускорило выгрузку сельди и вдвое сократило количество рабочей силы.

4 мая

  • В Холмском районе из переселенцев создано три колхоза: имени Жданова в Костромском сельсовете, имени Хрущева в Яблочном сельсовете и имени Калинина – в Чеплаковском сельсовете. Хозяйствам отпущены долгосрочные кредиты на строительство и приобретение скота, сельскохозяйственного инвентаря. Райисполком выделил переселенцам 400 центнеров зерна и 2000 центнеров картофеля. Холмская МТС закрепила за новыми колхозами трактора и почвообрабатывающие машины.

7 мая

  • Лесоучастки «Краснополье», «Тайга», «Медвежье» Углегорского леспромхоза приступили к сплаву древесины. В горные реки за несколько дней рабочие сбросили свыше 25 тыс. кубометров леса. Часть его уже вошла в центральную сплавную магистраль.
  • В дни предмайского соревнования хорошо трудились бондари поселка Промысловое. Особенно мастер тов. Мышов, он ежедневно выполнял норму на 400%. Свой опыт он передает молодым рабочим. Из трех его учеников двое уже самостоятельно выполняют задания на 120 – 150%.

10 мая

  • В парниках Холмской плодово-ягодной станции созрели ранние сорта красного редиса. На днях здесь собран первый урожай.
  • В 1949 году посевная площадь подсобного хозяйства Долинского бумкомбината расширится в полтора раза и составит 207 га. Наполовину увеличены территории парникового хозяйства – 211 рам засеяны рассадой. Ярко зеленеют всходы ранней капусты, томатов, лука. Скоро рабочие бумкомбината получат первые ранние овощи. Вдвое будет расширена площадь под картофелем.
  • Овощеводческая бригада обязалась вырастить на 1,5 гектарах опытного участка по 400 центнеров картофеля. Семенной картофель для опытного поля заложен на яровизацию. На участок вывезено 60 центнеров навоза.

12 мая

  • Рыбаки Северо-Холмского рыбокомбината ежедневно выставляют 2135 сетей и доставляют на берег 250 центнеров сельди. Для добычи трески используют 1320 переметов. Это дает комбинату дополнительные 300 центнеров рыбы в день.
  • На южно-сахалинском мыловаренном заводе вступил в эксплуатацию новый, полностью механизированный картонажный цех. За 8-часовой рабочий день он будет выпускать до тысячи различных коробок для парфюмерной промышленности нашей области.
  • Колхоз имени Горького первым в Долинском районе приступил к весенне-полевым работам. Колхозники пашут выборочным путем наиболее созревшие земельные участки. Трактором ЧТЗ и конным тяглом вспахано 11 гектаров.

(Продолжение следует).

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