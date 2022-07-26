Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 мая
- Тысячи килограммов угля в апреле и первой половине мая сэкономили бригады машинистов Шпакова, Герасимова, Дымочко и Алексеева из паровозного депо станции Взморье Южно-Сахалинской железной дороги. Они также отработали на сэкономленном топливе по два дня. Лицевые счета социалистических накоплений открывают и другие паровозные бригады и рабочие депо.
- Научные сотрудники Сахалинского филиала Академии наук СССР на днях отправятся в экспедицию по изучению животного и растительного мира острова. Группа доктора биологических наук Васина исследует охотничье-промысловую фауну на севере Сахалина и определит районы, благоприятные для естественного размножения ондатры, енотовидной собаки, а также для развития бесклеточного звероводства. Группы тов. Поповой и Баскаева обследуют юг Сахалина и определят район, подходящий для организации государственного племенного разведения породистых коней.
24 мая
- 2500 учащихся Курильских островов сдают выпускные экзамены, 48 – на аттестат зрелости. Празднично выглядит южно-курильская средняя школа. В классах и коридорах – зелень и ранние цветы. Школа проводит второй выпуск учащихся 10-го класса. 22 юноши и девушки сдают экзамен на аттестат зрелости. В первый день испытаний десятиклассники Людмила Скрябина, Владимир Михнев, Владилена Хапочкина выполнили контрольную письменную работу на 4 и 5.
25 мая
- 20 мая исполнилось 20 лет со дня создания драмтеатра в г. Александровске. За это время его коллектив поставил более 200 пьес. В адрес юбиляра поступили поздравительные телеграммы от Московского академического художественного театра, от Ленинградского театра им. Пушкина, от театра им. Вахтангова, Хабаровской краевой филармонии и других организаций. Лучшим работникам сахалинской сцены вручены почетные грамоты и премии. После торжественной части был дан спектакль «В степях Украины».
26 мая
- «Населению областного центра больше кондитерских изделий отличного качества!» – под таким лозунгом в Южно-Сахалинске трудится коллектив кондитерской фабрики. В ближайшее время он приступит к изготовлению медовых пряников, восточных сладостей и конфет высших сортов. Для их производства будут установлены вакуум-аппараты и штамповочные машины. Для обучения сахалинских карамельщиков из Москвы приезжают опытные специалисты-кондитеры.
27 мая
- Ежедневно через станцию Ай Южно-Сахалинской железной дороги проходят тяжеловесные поезда с ценными грузами. Работники станции по-стахановски их обрабатывают. В результате апрельский план выгрузки выполнен на 400%. В лидерах соревнования – дежурные по станции тов. Кукушкин и Перелыгин. Они своевременно принимают и отправляют поезда.
- Команда сейнера «Нерпа» Северо-Холмского рыбокомбината занимает в труде второе место по тресту. 25 мая за один замет она добыла 840 центнеров рыбы.
- В поселке Пугачево Макаровского района открылись больница и амбулатория для рабочих лесозаготовительного участка и колхозников. Строила больницу бригада плотников Пугачевского лесозаготовительного участка, возглавлял которую тов. Крутиков. Здание хорошо оборудовано. Заведующей больницей назначена опытный врач Александра Владимировна Федорова.
- В мае краеведческий музей Александровска пополнился значительным количеством экспонатов. В этнографический отдел поступило много меховых изделий орочон. Накануне 25-летия освобождения северного Сахалина от японских оккупантов музей приобрел два больших художественных портрета героя гражданской войны Цапко и Героя Социалистического Труда Караулова, написанных местным художником Киргинцевым.
- По инициативе комсомольской организации учащихся семилетней школы в поселке Быков Долинского района создается парк. В выходные дни ученики под руководством учителей тов. Толмачевой, Листуновой и Медвединской высадили 300 деревьев, сделали аллеи, продолжили дорожки. Будут разбиты и цветочные клумбы.
- Григорий Григорьевич Маланкин – один из лучших лесорубов на лесоучастке «Ельники» Поронайского леспромхоза. Сезонный план по заготовке леса он выполнил на 160%. За два года работы на лесоучастке Маланкин обучил мастерству 10 человек. Недавно знатный лесоруб получил путевку на один из лучших кавказских курортов.
- Молодежь Поронайского бумажного комбината проявляет большой интерес к авиаспорту, изучает самолет, авиамотор, парашютное дело. На Северо-Холмском рыбокомбинате широко известно имя бригадира лова Григория Яковлевича Кузьминых. И не только потому, что он уже выполнил три годовых плана. На счету страстного парашютиста 364 прыжка с самолета. С помощью Кузьминых за короткое время организация ДОСАВ вдвое увеличила свои ряды. Наставник подготовил несколько спортсменов-парашютистов, сдавших экзамен по учебной программе на «хорошо» и «отлично».
- В апреле с рыборазводных станций выпущено в море 80 млн мальков кеты и горбуши.
(Продолжение следует).
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