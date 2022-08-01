Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 июня
- При южно-сахалинском Доме пионеров работает кружок юных мичуринцев, где занимаются около 30 пионеров и школьников. Они с интересом изучают агробиологическую науку и на небольшом участке под наблюдением ученых филиала Академии наук СССР проводят различные опыты над овощными культурами. Юные мичуринцы выращивают картофель, который будут скрещивать с томатами. Осенью пионеры посадят смородину, крыжовник, яблони, сливы и виноград.
- Рабочие бригады Ганькова – лучшие лесосплавщики в Смирныховском леспромхозе. На реке Катон на 4-м пикете старая разрушенная плотина мешала свободному продвижению древесины. День и ночь, сменяя друг друга, в ледяной воде сплавщики бригады Ганькова подпиливали старые сваи, очищали русло реки. Вскоре лес пошел без задержек. 15176 кубометров на расстояние 10 км проплавила бригада из 30 человек. За 9 дней она выполнила задание, рассчитанное на 180 человек. Вместо 90 кубометров по норме стахановцы ежедневно сплавляли по 450 – 500 кубометров древесины.
- В мае 1950-го на Итуруп высадилась первая партия переселенцев. Один из них коммунист электрик Федор Федорович Гурин поступил работать на китокомбинат «Ясный». Он изобрел специальный щит, использовал для электросварки кольцевой ток в одну линию. Бригада Гурина на стахановской вахте выполняет задания на 150 – 200 %.
(Продолжение следует).
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