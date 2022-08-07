Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

8 июня
- В Южно-Сахалинске гастролирует Государственный украинский ансамбль песни и пляски Донбасса из 50 человек. Художественный руководитель ансамбля З. Дунаевский, балетмейстер – мастер украинского танца В. Калинкин. Коллектив выступил в областном драмтеатре и клубе железнодорожников. Ансамбль пробудет на Сахалине два месяца. Он даст концерты горнякам северного Сахалина, а также жителям крупных городов области.
- Полгода назад в Южно-Сахалинский учительский институт пришло письмо из Чехословакии от коллектива учащихся и преподавателей женской средней школы г. Забрег. Они пишут, что внимательно следят за жизнью советской страны. Прочли в газете о создании института на Сахалине. Очень рады успехам советского государства, открывающего институты на своих окраинах. Желают сахалинским студентам успехов в учебе. Сахалинцы ответили на письмо, завязалась переписка с чехословацкими друзьями.
- В Южно-Сахалинске расширяется здание «Совкино». К нему пристраивается второй зрительный зал на 350 мест. Он откроется уже в сентябре.
11 июня
- Областное управление кинофикации на углу ул. Ленина и Сталина в Южно-Сахалинске начинает строительство нового кинотеатра на 300 мест. На эти цели ассигновано 1 млн 400 тыс. рублей. Здание будет хорошо отделано. Около него намечено разбить сквер.
- В областном центре в ближайшие дни откроется новый ресторан. Трест «Сахалинторгстрой» реконструирует двухэтажное здание по ул. Сен-Катаяма. В его нижнем этаже заканчиваются отделочные работы обеденного зала на 70 мест, кухни, холодильника, производственного и кондитерского цехов. Ведутся строительные работы и на втором этаже, где будет зал на 130 мест.
- В углегорскую городскую библиотеку прибыло несколько посылок из Москвы с художественной, политической и научной литературой. Всего поступило 1000 книг.
- С наступлением лета заводоуправление пищетреста Долинска расширило ассортимент прохладительных напитков. Кроме браги в цехах в большом количестве производят ситро, морс, квас.
- В Поронайске построено 380 погонных метров новых деревянных тротуаров и капитально отремонтировано 215 метров старых. Очищены водосточные канавы, исправлено 10 артезианских колодцев, отсыпано гравием 2500 кв. метров городских дорог, отремонтировано 830 кв. метров жилплощади. Переоборудована городская библиотека. Полторы тысячи деревьев посадили этой весной жители города.
- 6 августа 1948 года переселенцы Саратовской области организовали на о. Кунашир рыболовецкий колхоз «Саратовский рыбак». Прошло менее двух лет, и трудно узнать пустынную песчаную косу, где осели первые переселенцы-волжане. В стройную улицу вытянулись благоустроенные русские дома. Колхоз имеет свою молочнотоварную ферму, скотный двор, 11 рабочих лошадей. На полях выращивается картофель, капуста, свекла, томаты и другие овощи. Основное занятие колхозников – рыболовство. Колхоз располагает флотом и орудиями лова. В прошлом году хозяйство значительно перевыполнило план по добыче рыбы.
- Строгальщик механической мастерской Макаровского бумкомбината И. А. Некрасов сконструировал гвоздильный станок-полуавтомат. Он работает на отходах проволоки и дает 500 кг гвоздей в сутки. Станок приступил к массовому производству гвоздей.
18 июня
- Неводные бригады Северо-Холмского рыбокомбината добыли свыше 400 центнеров горбуши. Большая часть уловов поступила на рыбоконсервный завод. Коллектив выпустил первую партию консервов из горбуши нового улова. Изготовлено 30 тыс. банок.
- Учащиеся Охотской неполной школы Корсаковского района, где директором тов. Веселовская, озеленили школьный двор деревьями и 247 ягодными кустами. За саженцами организован тщательный уход.
- 26 мая между Холмском и рыболовецким поселком Правда начали курсировать таксомоторы. Машины ежедневно делают 4 рейса. Только за первые 10 дней на такси перевезено свыше 2 тыс. пассажиров и много тонн груза.
24 июня
- Пасека в совхозе «Красная Тымь» – самая крупная в области. Она насчитывает 223 пчелосемьи. В прошлом году пчеловоды тов. Синев и Пауков собрали свыше 2080 кг товарного меда. В этом году они намерены получить не менее 57 кг меда от пчелосемьи вместо 44 кг по плану. На первой весенней выкачке получено 400 кг меда.