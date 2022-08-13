Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

12 июля
- С первых дней сезона охоты на китов коллектив китообрабатывающего комбината «Косатка» (средние Курилы) широко развернул социалистическое соревнование за выполнение годового плана. Самоотверженно трудится команда китобойного судна «Шторм» (капитан В. Орликова). За три первых дня охоты она добыла 17 крупных кашалотов. Отличились в работе гарпунист тов. Финаев и старший механик тов. Шмуляй.
- В области закончен отбор кандидатов на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку 1951 года. По результатам работы за 1949 год облисполком утвердил кандидатами на выставку 88 передовиков. Решено широко показать достижения колхоза имени 1-го Мая Кировского района, получившего в прошлом году картофеля в среднем по 120 центнеров с гектара; оленеводческого колхоза «Вал» Восточно-Сахалинского района, вырастившего на каждые 100 важенок по 78 телят; молочнотоварной фермы Южно-Сахалинского совхоза, где средний надой молока на фуражную корову составил 2663 литров.
- В этом году 15 отличников учебы и воспитанников детских домов области отдохнут в лучшем пионерском лагере Советского Союза – Артеке. Путевки обком комсомола уже направил школам.
- В учебно-курсовом комбинате треста «Макаровуголь» экзаменами завершились курсы по подготовке горных специалистов. В ближайшие дни 26 машинистов электровоза станут работать в шахтах треста.
15 июля
- Коллектив Ильинской лесоперевалочной базы Томаринского района в этом году намерен построить четырнадцать 4-кв. домов и ясли. Четыре дома уже готовы. Более 80 лесозаготовителей достраивают остальные и здание детских яслей. Бригадами руководит прораб Апанасенко.
- Горнозаводское управление «Промжилстрой» организовало шлакоблочное производство на базе брикетного завода, принятого от местной промышленности. Там установлен пресс, выпускающий за смену до 800 шлакоблоков. Работа идет в две смены. В течение месяца завод выпустит столько шлакоблоков, сколько потребуется для постройки 20 индивидуальных домов.
- Коллектив Невельского СУ-3 сдал в эксплуатацию два 22-квартирных дома общей площадью 850 кв. метров, в них вселились семьи строителей. Сейчас возводятся три 44-квартирных и два 22-квартирных дома. Общая площадь нового жилья в этом году превысит 4 тыс. кв. метров.
(Продолжение следует).
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