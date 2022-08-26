Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

2 августа
- Многие водители локомотивов, помощники машинистов, кочегары депо станции Поронайск в свободное время занимаются в кружках повышения технических знаний. Из 25 слушателей 10 получили на зачетах отличные и 6 – хорошие оценки. Лучших результатов в учебе добились машинисты локомотивов Сысоев, Поляков, Кореньков и другие.
- Корсаковский Дом культуры получил несколько комплектов музыкальных инструментов (гитар, мандолин, балалаек, гармоней), а также настольные игры, портреты и плакаты. Все это распределено между сельскими клубами и избами-читальнями района.
- Южно-Сахалинский горисполком закрепил за работниками Сахалино-Курильского управления гидрометслужбы участок Южной улицы, которая должна быть полностью благоустроена осенью текущего года. На воскресниках коллектив завершил земляные работы по устройству 300 м дороги, прорыл кюветы, использовал 90 кубометров песка и 60 кубометров камня. Все работы выполнены согласно техническим требованиям.
- Областное автоуправление получило новую партию легковых таксомоторов «Победа». По две машины направлено в Корсаков и Южно-Сахалинск, одна – в Александровск. На подходе шесть автобусов.
3 августа
- В Южно-Сахалинске работают курсы по подготовке авиафотолаборантов, организованные областным комитетом ДОСАВ. На курсы поступила большая группа членов общества, в том числе домохозяек.
- На шахте «Долинская» методом народной стройки воздвигнут большой и красивый клуб. В его строительстве принимали участие многие горняки. В клубе большой зрительный зал, фойе, библиотека, комнаты отдыха.
- Главсахалинлесбумпром получил 4 передвижные механизированные мастерские для обслуживания механизированных мощностей. Они направлены в Южно-Сахалинский, Углегорский, Новский и Северо-Сахалинский леспромхозы.
- В Поронайской средней школе на летних каникулах организованы три сводных пионерских отряда, ими руководит тов. Курочкина. Ребята совершили более 10 экскурсий и походов в лес, на берега моря и озер. Они изучают родной край, собирают коллекции камней, насекомых, составляют гербарии. Десять девочек занимаются рукоделием – вышивают салфетки, коврики и дорожки.
5 августа
- Долинская двухгодичная лесная школа управления лесного хозяйства выпустила первую группу из 17 младших лесоводов. Большинство сдало экзамены на «хорошо» и «отлично». В новом году в лесную школу будет принято еще 30 человек.
9 августа
- Южно-Сахалинская резиновая фабрика местпрома освоила новый ассортимент продукции. За июль выпущено 8 тыс. м прорезиненной ткани, 2 тонны шлангов и 1 тыс. детских мячей. Сейчас коллектив фабрики работает над освоением выпуска дамских бот.
-
(Продолжение следует).
По теме:
12 января 2022 – В зеркале десятилетий. Ретро-проект газеты
12 января 2022 – Хроника 1947 года. (По страницам «Советского Сахалина»)
12 января 2022 – «Кирпичики» для воздушного моста. Беспосадочный перелет из областной столицы в Москву стал настоящим…
15 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)
18 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
1 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
3 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
3 марта 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 марта – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
31 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
5 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
11 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
15 апреля 2022 – Хроника 1949 (По страницам «Советского Сахалина»)
19 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
25 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
29 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
5 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
12 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
16 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
27 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
30 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
2 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
9 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 июня 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 июня 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
30 июня 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
4 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
8 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
11 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
19 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
27 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
1 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
16 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)