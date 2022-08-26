Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

2 августа

  • Многие водители локомотивов, помощники машинистов, кочегары депо станции Поронайск в свободное время занимаются в кружках повышения технических знаний. Из 25 слушателей 10 получили на зачетах отличные и 6 – хорошие оценки. Лучших результатов в учебе добились машинисты локомотивов Сысоев, Поляков, Кореньков и другие.
Встав на стахановскую вахту мира, замечательных успе-
хов добилась сквозная комсомольско-молодежная бригада
т. Чеснокова Холмского бумажного комбината. Она еже-
дневно выполняет задание на 120 – 130 процентов. Качество
бумаги отличное.
НА СНИМКЕ: прессовщица Людмила ДЕМЕНТЬЕВА у
ролона только что накатанной бумаги.
Фото Григория СОКОЛОВА, фотокорреспондента газеты
«Советский Сахалин».
  • Корсаковский Дом культуры получил несколько комплектов музыкальных инструментов (гитар, мандолин, балалаек, гармоней), а также настольные игры, портреты и плакаты. Все это распределено между сельскими клубами и избами-читальнями района.
  • Южно-Сахалинский горисполком закрепил за работниками Сахалино-Курильского управления гидрометслужбы участок Южной улицы, которая должна быть полностью благоустроена осенью текущего года. На воскресниках коллектив завершил земляные работы по устройству 300 м дороги, прорыл кюветы, использовал 90 кубометров песка и 60 кубометров камня. Все работы выполнены согласно техническим требованиям.
  • Областное автоуправление получило новую партию легковых таксомоторов «Победа». По две машины направлено в Корсаков и Южно-Сахалинск, одна – в Александровск. На подходе шесть автобусов.

3 августа

  • В Южно-Сахалинске работают курсы по подготовке авиафотолаборантов, организованные областным комитетом ДОСАВ. На курсы поступила большая группа членов общества, в том числе домохозяек.
  • На шахте «Долинская» методом народной стройки воздвигнут большой и красивый клуб. В его строительстве принимали участие многие горняки. В клубе большой зрительный зал, фойе, библиотека, комнаты отдыха.
  • Главсахалинлесбумпром получил 4 передвижные механизированные мастерские для обслуживания механизированных мощностей. Они направлены в Южно-Сахалинский, Углегорский, Новский и Северо-Сахалинский леспромхозы.
  • В Поронайской средней школе на летних каникулах организованы три сводных пионерских отряда, ими руководит тов. Курочкина. Ребята совершили более 10 экскурсий и походов в лес, на берега моря и озер. Они изучают родной край, собирают коллекции камней, насекомых, составляют гербарии. Десять девочек занимаются рукоделием – вышивают салфетки, коврики и дорожки.

5 августа

  • Долинская двухгодичная лесная школа управления лесного хозяйства выпустила первую группу из 17 младших лесоводов. Большинство сдало экзамены на «хорошо» и «отлично». В новом году в лесную школу будет принято еще 30 человек.

9 августа

21 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

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