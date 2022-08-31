Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

2 августа

  • Многие водители локомотивов, помощники машинистов, кочегары депо станции Поронайск в свободное время занимаются в кружках повышения технических знаний. Из 25 слушателей 10 получили на зачетах отличные и 6 – хорошие оценки. Лучших результатов в учебе добились машинисты локомотивов Сысоев, Поляков, Кореньков и другие.

  • Корсаковский Дом культуры получил несколько комплектов музыкальных инструментов (гитар, мандолин, балалаек, гармоней), а также настольные игры, портреты и плакаты. Все это распределено между сельскими клубами и избами-читальнями района.
  • Южно-Сахалинский горисполком закрепил за работниками Сахалино-Курильского управления гидрометслужбы участок Южной улицы, которая должна быть полностью благоустроена осенью текущего года. На воскресниках коллектив завершил земляные работы по устройству 300 м дороги, прорыл кюветы, использовал 90 кубометров песка и 60 кубометров камня. Все работы выполнены согласно техническим требованиям.
  • Областное автоуправление получило новую партию легковых таксомоторов «Победа». По две машины направлено в Корсаков и Южно-Сахалинск, одна – в Александровск. На подходе шесть автобусов.

3 августа

  • В Южно-Сахалинске работают курсы по подготовке авиафотолаборантов, организованные областным комитетом ДОСАВ. На курсы поступила большая группа членов общества, в том числе домохозяек.

(Продолжение следует).

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