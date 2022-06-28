Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 февраля
- В г. Лесогорске за прошедший год капитально отремонтированы десятки квартир в 18 жилых домах. Пущена в эксплуатацию городская баня, новая парикмахерская и гостиница. Большие работы проведены по ремонту тротуаров, дорог, переездов, водопроводных колонок.
7 марта
- Возчик колхоза «Комсомолец» Невельского района тов. Белоусов взял на себя обязательство ежедневно выполнять по две нормы на перевозке леса. Слово у него не расходится с делом. Вскоре довел выработку до 3,5 нормы. Передовик использует двое саней. Пока одни сани стоят под погрузкой леса на лесоучастке Красногорского леспромхоза, другие находятся в пути. По возвращении ему остается только перезапрячь лошадь и ехать в очередной рейс.
2 апреля
- Паровозники депо Взморье в 1949 году сэкономили государству 2 млн рублей за счет перевыполнения плана грузоперевозок, ремонта паровозов, экономии топлива. В депо поддержали почин московской обувщицы Лидии Корабельниковой за экономию товарно-материальных ценностей. Машинисты Карманов, Сердюк, Будеев обязались два дня в месяц работать на сэкономленном топливе, не обращаясь на склад за углем. Примеру машинистов последовали слесари, кузнецы, ремонтники. Они обязались до конца апреля сэкономить столько металла и товарно-материальных ценностей, сколько необходимо для ремонта одного паровоза.
- В южно-сахалинском совхозе телятница Мария Федоровна Адоньева вырастила без потерь 128 телят и добилась среднесуточного привеса на каждого теленка 660 г вместо плановых 450 г. Летом прошлого года стадо паслось круглосуточно. Чтобы скот съедал больше травы, пастбища поливали соленым раствором, а высокоудойных коров подкармливали концентрированными кормами. Отсюда большая прибавка молока.
5 апреля
- Рыбаки Томаринского рыбозавода выполнили квартальный план по добыче крабов. А команда катера старшины Стрелкова завершила полтора квартальных задания. Удачным для нее оказался день 24 марта. На море был сильный и частый накат волн. Палубу катера заливало водой, но ловец Гапоненко, помощник старшины Захарченко и моторист Исаев доставили на завод 37 центнеров первосортных крабов.
(Продолжение следует).
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