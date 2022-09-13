Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

19 августа
- Долгое время из-за отсутствия кирпича труженики рыбозавода «Новосибирский» Холмского района пользовались временными печами. Дирекция предприятия организовала собственное кирпичное производство из местной глины. На днях из такой продукции в квартирах рыбаков сложили первые русские печи и плиты.
- При изготовлении бочкотары в бондарной мастерской рыбозавода «Взморье» Долинского района приходилось вручную делать обручи и заклепки. К примеру, для 100 обручей надо было нарубить 2 кг заклепок. Работники завода Иванов, Гордюшин и Тестов механизировали трудоемкий процесс, сделав из старого маленького двигателя механические ножницы. Время на заготовку заклепок сократилось в десятки раз. Теперь, чтобы нарубить 20 кг качественных заклепок, требуется всего лишь 10 минут вместо 8 часов при ручном способе.
20 августа
- Мария Шишкина – лучшая доярка колхоза «Четвертая пятилетка» Поронайского района. В 1949-м она сохранила весь молодняк, перевыполнила план по надою молока. В этом году Мария обязуется от каждой коровы получить по 2 тыс. литров молока.
22 августа
- В областной отдел здравоохранения прибыло 15 врачей и 30 фельдшеров. Они направлены на Курильские острова, в Оху, Широкую Падь, Красногорск и другие населенные пункты. До конца года на остров приедут еще 300 медицинских работников, окончивших учебные заведения в 1950 году.
- Завершается строительство общежития для 100 молодых стахановцев Томаринского бумажного комбината. Комнаты в новом общежитии просторные, светлые, с хорошей отделкой.
- Областное автоуправление получило шесть новых 60-местных автобусов и передало их Южно-Сахалинску, Корсакову и Углегорску.
- Строительный участок Углегорского порта завершает возведение здания образцовой больницы. В 12 помещениях разместятся родильное, терапевтическое, хирургическое отделения, приемная и кабинеты врачей.
23 августа
- Южно-Сахалинский молочно-овощной трест совхозов получил четыре передвижные электростанции по 20 кВт каждая. Это позволит механизировать резку соломы и корнеплодов, обеспечить энергией мельничные установки, облегчить трудоемкие работы в совхозах «Долинский», «Пильво», «Красная Тымь», «Свиновод». Кроме того, хозяйства получат дизельные тракторы и автопередвижные мастерские.
- Первыми в Невельском районе начали жатву ячменя в укрупненном колхозе «Путь к коммунизму». На уборке работают две конные жатки. На одной из них колхозник Ковылин ежедневно убирает до 5 га ячменя. Его выработка в полтора раза выше дневной нормы. На вязке снопов успешно работает звено тов. Кубарева.
- По решению облисполкома за № 568 от 14.07.1950 года порожние автомашины всех ведомств, идущие за пределы г. Южно-Сахалинска в любом направлении, обязаны загружаться гравием в карьере на реке Тамагава (Рогатка) около Дома пионеров. Погрузка гравия производится экскаватором, а для разгрузки гравия каждый шофер автомашины должен иметь лопату. Разгрузка камня будет производиться в местах, указанных дорожными работниками.
24 августа
- Новиковский рыбкооп создал временный ларек в пос. Муравьево и на Муравьевском лесоучастке. Туда на 50 тыс. рублей доставлены промышленные товары широкого потребления и продовольствие. За одну поездку рыбкооп реализовал товаров более чем на 20 тыс. рублей. Практика выездной торговли в глубинных населенных пунктах позволяет лучше удовлетворять спрос трудящихся.
25 августа
- В сельскохозяйственной артели «Новый Сахалин» Александровского района богатый урожай крыжовника. С площади 0,4 га собрано 1217 кг крупных спелых ягод. Колхозники, которые ухаживали за колючими кустами и собирали урожай, получили по 10 кг ягод в счет дополнительной оплаты труда.
27 августа
- Южно-Сахалинский молочно-овощной трест совхозов получил первые электродоильные аппараты, значительно облегчающие труд доярок. Агрегаты будут установлены в южно-сахалинском и долинском совхозах.
29 августа
- Кировский промышленный комбинат приступил к строительству двух основных корпусов фанерной фабрики. Завезено оборудование, лущильный, прессовальный, шлифовальный и другие станки. При фабрике будет механическая мастерская.
- В семилетней школе Шахтерска шефы, работающие на электростанции, установили паровое отопление, а работники портпункта во внеурочное время сделали колодец. С помощью шефов паровое отопление установлено в шести школах района.
(Продолжение следует).
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