Хроника 1950 (По страницам «Советского Сахалина»)

1 октября
- В совхоз «Красная Тымь» Кировского района прибыла бригада Харьковской киностудии, выпускающей журнал «Новости дня». Она производит киносъемки для журнала «Советский Дальний Восток», стремясь показать хозяйственный и культурный рост молодой Сахалинской области. В составе бригады – директор киностудии режиссер П. Каспилли, операторы А. Петров и И. Чащев. Киносъемки велись в колхозе «Чир-Унвд». Кинодокументалисты также будут работать в колхозе «Советский Сахалин» и в Александровске.
3 октября
- В рабочем поселке лесозаготовительного участка «Краснополье» Углегорского района построен новый клуб для лесорубов. Просторный зрительный зал вмещает 200 зрителей. Хорошо оборудована сцена. При клубе организуются различные кружки и намечаются культурно-просветительные мероприятия.
- Ильинский поселковый совет Томаринского района организовал воскресник по заготовке топлива для медицинских учреждений. В нем приняли участие свыше 280 человек. Рыбаки Ильинского рыбокомбината (директор т. Хегай), работники рыбкоопа (председатель т. Ефимов) подвезли к больнице 90 кубометров дров и сложили их в штабеля. Всего для медиков припасено 140 кубометров дров. Кроме того, участники воскресника привезли 20 кубометров дров южно-ильинской школе.
- Пионеры Высоковской начальной школы Анивского района под руководством пионервожатой Александры Задедюриной собрали 22 кг семян клевера и 15 кг семян тимофеевки, что необходимо для введения травопольной системы земледелия в наших колхозах. Семена многолетних трав пионеры сдали в укрупненный колхоз имени Молотова.
- Многолюдно вечерами в кабинете учебного пункта шахты 8/9 треста «Холмскуголь» Невельского района. Здесь можно встретить горняков всех возрастов и профессий. Они приходят сюда, чтобы разрешить тот или иной технический вопрос, приобрести знания. При учебном пункте шахты на краткосрочных курсах без отрыва от производства обучаются 23 электрослесаря и запальщика. Руководят учебой опытные мастера, стахановцы, инженеры.
(Продолжение следует).
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