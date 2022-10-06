Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 октября

  • Коллектив строительного управления № 2 треста «Промжилстрой» (начальник Зборовский) сдал в эксплуатацию 16 жилых домов общей площадью 5825 кв. метров, магазин и другие культурно-бытовые помещения. Сверх плана возведена семилетняя школа в п. Шебунино. В Горнозаводске строители обязуются к 7 ноября сдать в эксплуатацию здание больницы общей площадью 1 тыс. кв. метров, пять 16-квартирных домов, горнопромышленную школу, лесосушилку, хлебопекарню и ряд других объектов.
Избача нивхского колхоза «Чир-Унвд» Ивана Богрина часто можно увидеть в поле среди колхозников с газетой или
книгой. Он рассказывает о новых сталинских стройках, о героическом труде советских людей.
НА СНИМКЕ: И. БОГРИН в полеводческом звене Тамары Урзюк читает свежую газету.
Фото Л. ПОРТЕРА.
  • Иван Антонович Муратов – лучший машинист парового экскаватора на шахте № 14. Он со своей бригадой быстро смонтировал машину и в срок доставил ее к рабочему месту на участок № 6. Если раньше экскаваторщики грузили за смену 400 – 500 кубометров породы, то благодаря новаторскому подходу бригада Муратова стала грузить вдвое больше.

7 октября

  • В Анивском заливе начался массовый лов осенней сельди. Промысловые бригады в районе завода Песчаное за один замет берут по 30 – 40 ц рыбы. Только за один день 4 октября здесь добыто около 1000 ц сельди.
  • На речках в Охе установлены нефтеуловители. Они находятся под неослабным наблюдением старейшего сахалинца Павла Акимовича Наумова. Хороший уход за приспособлениями, предназначенными для сбора нефти, оправдывается тоннами собранного горючего. В августе Павел Акимович собрал нефтеуловителями около 56 т топлива. Нефть очищена и слита в мерники.

(Продолжение следует).

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