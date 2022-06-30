Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

5 апреля
- Колхозам Невельского района помощь в строительстве жилья оказывают местные шефские организации. Коллектив стройуправления № 2 (начальник тов. Лихачев) обязался своими силами построить колхозу «Четвертая пятилетка» 5 жилых домов и новую конюшню. Коллектив Южно-Невельского комбината возведет в этом колхозе 2 жилых дома. Составлены проекты, выделены специальные бригады плотников, подвозится стройматериал. Над колхозом «Красный сахалинец» взял шефство коллектив гидростройуправления (начальник тов. Фидлер). Он построит 5 жилых домов и колхозную баню. Рабочие горэлектросети (начальник тов. Цыганков) в апреле проведут электричество в поселок колхоза «Красный сахалинец», чтобы 1 мая в квартирах невельчан загорелась лампочка Ильича.
- В поселке Быков построено 60 домов. Все они на русский лад – крепкие, теплые, красивые. В них живут шахтеры. Вот, например, забойщик тов. Крепетов построил себе уютный домик, приобрел телку, пару поросят. Такое хозяйство почти у каждого индивидуального застройщика. Капитально отремонтированы детские ясли и поселковая больница. Сейчас в Быкове строится кинотеатр, четыре дома, магазин, радиоузел.
(Продолжение следует).
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