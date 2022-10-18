Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 октября
- Заготовительная контора Александровского межрайторга приняла на базы овощехранилищ от колхозов и совхозов 1040 т картофеля, 582 т овощей, 747 ц мяса, 84 ц ягоды, 42 ц грибов, 15 ц меда и много других продуктов. Часть из них будет отправлена в Оху, Широкую Падь, Пильво и другие отдаленные районы области.
20 октября
- В Воскресеновке вступила в строй первая в Кировском районе гидроэлектростанция мощностью 50 кВт. Она построена на одноименной реке силами коллектива механизаторов Тымовской машинотракторной станции и колхозами сельхозартели им. Сталина. На строительстве плотины в отдельные дни работало более 100 жителей села и работников МТС. В 25 воскресниках приняло участие свыше 1500 человек. 10 октября состоялось опробование плотины и механизмов станции. Во всех домах жителей Воскресеновки зажглись электрические лампочки.
- На днях 150 железнодорожников переселились в благоустроенные квартиры. В числе получивших новое жилье – машинист-комсомолец Губанов. Вместе с престарелыми родителями и детьми он праздновал новоселье. У него двойное торжество – его паровозу 79-671 присуждена переходящая звезда победителя в социалистическом соревновании. Вместе с малолетними детьми переехала в новый дом стрелочница Пушкина, одна из лучших работниц станции Южно-Сахалинск. Получили квартиры также лучшие работники железнодорожного узла – токарь депо Гарбузюк, котельщик Луцев, слесарь Лядский, машинист Парфенов, маневровый машинист Калмыков и другие.
21 октября
- В новом учебном году около 5 тыс. молодых рабочих пошли получать среднее образование в вечерние школы для взрослых. Количество учащихся по сравнению с прошлым учебным годом возросло более чем на 1500 человек. Всего по области работают 18 средних и 9 семилетних вечерних школ.
- В рыболовецком поселке Старомаячное Томаринского района закончилось строительство клуба на 200 мест. Возведен он по инициативе комсомольцев и молодежи рыбозавода методом народной стройки.
- В Долинской сельскохозяйственной школе состоялся первый выпуск. Государственный экзамен держали 25 ветеринарных фельдшеров и 18 овощеводов, прошедших годичный курс обучения. Почти 90% выпускников получили хорошие и отличные оценки.
(Продолжение следует).
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