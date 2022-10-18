Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 октября

  • Заготовительная контора Александровского межрайторга приняла на базы овощехранилищ от колхозов и совхозов 1040 т картофеля, 582 т овощей, 747 ц мяса, 84 ц ягоды, 42 ц грибов, 15 ц меда и много других продуктов. Часть из них будет отправлена в Оху, Широкую Падь, Пильво и другие отдаленные районы области.
На молочно-товарной ферме колхоза им. Кирова Чеховского района, высокой продуктивности коров добивается доярка А. Ф. Плюснина. Она систематически перевыполняет план надоя молока. Знатная доярка достигает таких успехов благодаря правильному уходу за скотом и выполнению всех зоотехнических правил.
НА СНИМКЕ: А. Ф. ПЛЮСНИНА. Фото О. ПОРТЕРА.

20 октября

  • В Воскресеновке вступила в строй первая в Кировском районе гидроэлектростанция мощностью 50 кВт. Она построена на одноименной реке силами коллектива механизаторов Тымовской машинотракторной станции и колхозами сельхозартели им. Сталина. На строительстве плотины в отдельные дни работало более 100 жителей села и работников МТС. В 25 воскресниках приняло участие свыше 1500 человек. 10 октября состоялось опробование плотины и механизмов станции. Во всех домах жителей Воскресеновки зажглись электрические лампочки.
  • На днях 150 железнодорожников переселились в благоустроенные квартиры. В числе получивших новое жилье – машинист-комсомолец Губанов. Вместе с престарелыми родителями и детьми он праздновал новоселье. У него двойное торжество – его паровозу 79-671 присуждена переходящая звезда победителя в социалистическом соревновании. Вместе с малолетними детьми переехала в новый дом стрелочница Пушкина, одна из лучших работниц станции Южно-Сахалинск. Получили квартиры также лучшие работники железнодорожного узла – токарь депо Гарбузюк, котельщик Луцев, слесарь Лядский, машинист Парфенов, маневровый машинист Калмыков и другие.

21 октября

  • В новом учебном году около 5 тыс. молодых рабочих пошли получать среднее образование в вечерние школы для взрослых. Количество учащихся по сравнению с прошлым учебным годом возросло более чем на 1500 человек. Всего по области работают 18 средних и 9 семилетних вечерних школ.
  • В рыболовецком поселке Старомаячное Томаринского района закончилось строительство клуба на 200 мест. Возведен он по инициативе комсомольцев и молодежи рыбозавода методом народной стройки.
  • В Долинской сельскохозяйственной школе состоялся первый выпуск. Государственный экзамен держали 25 ветеринарных фельдшеров и 18 овощеводов, прошедших годичный курс обучения. Почти 90% выпускников получили хорошие и отличные оценки.

(Продолжение следует).

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