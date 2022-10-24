Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 ноября
- Коллектив катера старшины тов. Ковенкова рыбозавода «Байково» Чеховского района выполнил двухлетний план добычи рыбы и работает в счет 1952 года. Значительно возрос и заработок стахановцев. Ковенков и члены его бригады зарабатывают в месяц более двойного оклада. Накануне 33-й годовщины Октября Ковенков с мотористом тов. Фатневым приобрели в личное пользование легковую автомашину «Победа».
22 ноября
- В Кировском районе завершается строительство фанерной фабрики. В цехах идут последние отделочные работы, установка и монтаж станков и оборудования. Бригада лесорубов райпромкомбината под руководством десятника тов. Кротова заготавливает березы – сырье для производства фанеры, выполняя в день 2 – 2,5 нормы.
24 ноября
- Областное управление промышленности строительных материалов в декабре пустит в эксплуатацию три цеха по производству черепицы на трех кирпичных заводах. В Южно-Сахалинске на заводе № 2 смонтирован пресс, заготовлено необходимое количество глины. Завершается монтаж пресса на кирпичном заводе № 1. Строится цех по производству черепицы на кирпичном заводе № 4 в пос. Покровка Долинского района. Область получит тысячи штук черепицы в год.
- На ул. Ленина областного центра открылись два специализированных магазина булочных и кондитерских изделий «Главхлеба» и готового мужского и женского платья. Обе торговые точки красиво отделаны, у них богатый ассортимент товаров. Универсальный магазин № 2 по ул. Ленина переоборудован в специальный магазин тканей. В нем большой выбор хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых материй. В ближайшее время откроется «Детский мир».
28 ноября
- Тысячи колхозников-переселенцев ежегодно прибывают на Сахалин осваивать его неиссякаемые богатства. Наша область насчитывает теперь 85 сельскохозяйственных и 93 рыболовецких артелей. Только в 1950-м площадь, занимаемая овощными культурами, увеличилась на 665 га против прошлого года. Колхозы сняли больший урожай зерновых (на 0,5 ц), картофеля (на 0,7 ц), овощей (на 2,2 ц). МТС получили от государства более 70 тракторов различных марок, по 50 тракторных картофелесажалок и картофелекопалок, а также и множество других почвообрабатывающих орудий.
- В этом году на жилищное строительство государство отпустило колхозам около 6 млн рублей долгосрочной ссуды. В хозяйствах построено 365 новых домов. В мае новыми переселенцами в Корсаковском районе создан колхоз «Светлый путь». За лето члены артели построили целый поселок. 20 семей колхозников в день 33-й годовщины Октября справили новоселье в собственных благоустроенных домах.
(Продолжение следует).
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