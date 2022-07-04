Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

6 апреля
- Колхозы Холмского района приняли обязательства добиться каждым хозяйством и в целом по району урожая зерновых не менее 80 пудов, картофеля и овощей по 690 пудов, сахарной свеклы 870 пудов с гектара. Решено, чтобы каждый колхоз имел фруктовый сад и посадил не менее чем по полгектара плодовых деревьев и ягодных кустарников.
- 26 марта в Кировском районе на воскресник вышло свыше 400 человек. Они вывезли на поля более 100 т удобрений, очистили от снега десятки котлованов и сделали сотни парниковых рам. В колхозе «20 лет ВЛКСМ» на воскреснике трудилось свыше 150 рабочих и служащих райцентра. За пять часов они очистили от снега 36 котлованов, перебили 35 тонн навоза.
- В Невельском учебном комбинате Главсахалинрыбпрома состоялся выпуск судовых механиков третьего разряда для заводов моррыбпромфлота. 21 курсант успешно выдержал испытания. Курсант Светличный по 18 экзаменационным предметам получил круглые пятерки. По 16 пятерок получили староста группы Мартынов, профорг Тупей, комсорг Левушкин и другие. Все выпускники учебного комбината направлены на Правдинский, Северо-Холмский, Чеховский, Яблочный, Северо-Невельский и Ясноморский комбинаты.
8 апреля
- Правление облрыболовпотребсоюза в период весенней путины 1950 года дополнительно откроет 19 столовых, 5 кондитерских и кулинарных цехов, 11 закусочных. Там, где нет столовых и магазинов, откроется 22 котлопункта, 143 лотка, 25 ларьков, 28 буфетов и раздаточных по продаже продовольственных товаров. Для полного удовлетворения спроса трудящихся завозится большое количество продуктов и промышленных товаров.
- В Корсакове сахалинским трестом «Главхлеб» пущен в эксплуатацию новый хлебозавод. В двух его печах выпекается 15 тонн хлеба в сутки. Все производственные процессы механизированы.
- Агитбригада обкома ВЛКСМ и облсовпрофа из семи человек под руководством тов. Суманеева перед выборами в Верховный Совет СССР прошла на лыжах около 1000 километров. С концертами и лекциями она побывала на шахтах, лесоучастках, рыбозаводах Александровского, Широкопадского, Лесогорского, Углегорского, Красногорского и Томаринского районов и обслужила более 10 тыс. избирателей. Агитбригаде вынесено 23 благодарности. Президиум облпрофсовета наградил коллектив грамотами.
9 апреля
- В путину прошлого года на рыбозаводе «Правда» отлично поработали муж и жена Погореловы. На механизированной выливке рыбы из садков 6-дюймовым рыбонасосом они выполнили годовой план на 107%. В этом году супруги будут работать на новом 8-дюймовом насосе. В предмайском соревновании они обязались выполнить годовой план на 200 %.
11 апреля
- Строители совхоза «Красная Тымь» трудятся с удвоенной энергией, готовясь к встрече 157 переселенцев. Капитально ремонтируют два многоквартирных дома для 26 семей. Заложены фундаменты 15 двухквартирных домов. Для новоселов столяры изготовили 100 табуреток, 50 стульев и 50 столов.
- По инициативе охотничьего общества в Южно-Сахалинске открылся охотничий стенд для стрельбы из дробовых ружей. Созданы команды стрелков, проводится отбор лучших из них для участия во всесоюзных соревнованиях. По воскресным дням стенд открыт для всех любителей спортивной стрельбы.
- (Продолжение следует).
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