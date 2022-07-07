Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

11 апреля
- Строители колхоза «Черноморец» в январе построили четыре дома и первый в Лесогорском районе колхозный клуб. Он хорошо и со вкусом отделан, светлый просторный зал вмешает свыше ста человек.
12 апреля
- На лесоучастках Долинского леспромхоза завершается подготовка к лесосплаву. Лесорубы Загорского участка выполнили сезонный план по лесозаготовкам 25 марта и сейчас заготавливают древесину сверх плана. Успешно идет работа по очистке русла рек на протяжении 19 километров. Отремонтированы все старые плотины. На реке Анигава завершается возведение новой плотины. Организовано семь бригад во главе с опытными сплавщиками. Лесосплав намечено завершить на 10 дней раньше срока.
- Овощная бригада в совхозе «Южносахалинец» Южно-Сахалинского района засеяла томатами 80 рам. Передовое звено Ульяны Дмитриевны Баранчиковой раньше других подготовило парники и посеяло томаты очень перспективного для Сахалина сорта «короткостадийный», изученного в филиале Академии наук СССР. Перед посевом семена протравили формалином.
- Сахалинский мясотрест получил новое оборудование для колбасных фабрик Южно-Сахалинска, Холмска, Невельска, Александровска. В область доставлены фаршемешалки, шприцы, автоматы по изготовлению котлет, холодильники с компрессорами, механические точила и другое оборудование.
13 апреля
- На Правдинском рыбокомбинате по опыту прошлого года организовано 24 звена сетевого лова. Подготовлено более 8 тысяч ставных и дрифтерных сетей. Только на рыбозаводе «Правда» организовано 12 звеньев из опытных рыбаков и три звена из рабочих различных цехов комбината. В их распоряжении три кунгаса и три лодки. Промысловики обязуются к 1 мая добыть по 450 центнеров первосортной рыбы вместо 300 центнеров по плану.
- Из Москвы в Оху прибыла группа киноработников для съемок фильма «Далеко от Москвы». Фильм снимается по одноименному роману дальневосточного писателя, лауреата Сталинской премии Василия Ажаева. Автор сценария – лауреат Сталинской премии Михаил Папава, режиссер-постановщик – лауреат Сталинской премии Л. Столпер. Съемки проходят в Хибинской, Мурманской областях, а также на Дальнем Востоке.
- – В нашу задачу, – сказал оператор тов. Масленников, – входит показ «сахалинского Баку» с его неисчерпаемыми богатствами нефти. Мы будем проводить съемки на охинских промыслах.
- По решению Южно-Сахалинского горкома ВКП(б) до 1 мая на улицах, площадях, в скверах и возле предприятий и организаций города появятся около 40 газетных витрин. В них ежедневно будут вывешиваться свежие газеты: «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Труд», «Советский Сахалин», «Молодая гвардия» и другие.
(Продолжение следует).
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