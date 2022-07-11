Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 апреля
- Выезжая на экспедиционный лов, бригада Сергея Пака из Ильинского рыбокомбината брала обязательства дать в путину этого года рыбы в 5 раз больше, чем в 1949-м. Свое слово промысловики держат. В первый же день массового хода сельди они сдали свыше 7 тыс. пудов рыбы.
- Пионеры и школьники Южно-Сахалинска обратились в облпрофсовет с просьбой оборудовать в областном Доме пионеров комнату сказок. Президиум облпрофсовета вместе с обкомами профсоюзов выделили для этой цели 15 тыс. рублей и поручили лучшим художникам Сахалина оформить комнату к 1 Мая иллюстрациями сказок Пушкина, Маршака, сказов Бажова и басен Крылова.
- Шесть рыбоводных заводов Сахалинского управления рыбоохраны и рыбоводства выводят мальков кеты и горбуши. В апреле они выпустят в море около 8 млн мальков.
- Колхоз «Советский Сахалин» Кировского района недостаточно обеспечен семенами картофеля. Чтобы помочь хозяйству пополнить семенной фонд, комсомольцы из личных запасов собрали около 2 т клубней для посадки. Инициативу кировских комсомольцев поддержали комсомольцы и молодежь колхоза имени 1 Мая и других.
16 апреля
- На днях лауреат Сталинской премии, инженер министерства рыбной промышленности СССР тов. Терентьев прочитал рыбакам и механизаторам Южно-Невельского комбината лекцию о гидравлической механизации в рыбной промышленности. Он поделился со слушателями опытом, ответил на вопросы.
- На севере Сахалина раскинулись многочисленные асфальтовые озера с тысячами тонн асфальтовой массы. По данным Дальневосточного филиала Академии наук, в ней от 77% до 96% чистого дорожного битума, который сейчас везут на остров за тысячи километров с материка. Можно сэкономить миллионы рублей. К тому же из битума можно получить бензин, керосин, лигроин, газойль, соляровое и другие масла. Асфальт – прекрасный материал для строительства современных дорог. Трудно даже перечислить те возможности, которые откроются перед народным хозяйством области при организации асфальтового производства.
- Недалеко от Южно-Курильска имеются залежи очень легкого гигроскопического туфа скального сложения. Это хороший заполнитель каркасных стен, к тому же туф легко поддается обработке, распиливанию на любые формы, конфигурации, блоки, плиты, камни. Он хорош для оформления фасадов. Надо разрабатывать туфовые карьеры.
20 апреля
- В поселке Смирных открылась новая больница. Она укомплектована медицинским оборудованием и инструментами. Теперь жители поселка на месте получают квалифицированную медицинскую помощь.
- Осенью 1949 года на государственном сортоиспытательном участке колхоза имени Ульянова Углегорского района впервые были посеяны пшеница и рожь на площади 0,62 гектара. Посевы хорошо перенесли суровую сахалинскую зиму. Сейчас опытная делянка ярко зеленеет среди колхозных полей.
- Управление здравоохранения улучшает медицинское обслуживание рыбаков на весенней путине. При рыбокомбинатах организовано 23 фельдшерских и 20 аптечных пунктов. Они укомплектованы медперсоналом и обеспечены всеми необходимыми медикаментами.
27 апреля
- Министерство нефтяной промышленности СССР наградило значком «Отличник соцсоревнования министерства» буровых мастеров конторы бурения № 2 тов. Васильева и Мулина. 16 человек отмечено похвальными листами. Среди награжденных – бригадир вышкомонтажников Гашеев, бригадир плотников треста «Сахалиннефтестрой» Пономарев, токарь центральной механической мастерской Сумской и другие.