Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

27 апреля
- В Южно-Сахалинском лесотехническом техникуме состоялся первый выпуск техников-электриков для лесной и бумажной промышленности области. Защитили дипломные проекты по электрооборудованию целлюлозно-бумажных предприятий 22 человека, по электрооборудованию лесозаготовок – 9 человек. Дипломы с отличием получили коммунисты Смирнов, Шацкий, Сысойкин, Лукашевич, комсомольцы Белов, Вихристюк, Дубровин. Весь отряд молодых специалистов направлен на работу в леспромхозы и на электростанции бумажных комбинатов.
- Только за три последних месяца трудящиеся Кировского района предъявили в сберкассу 244 облигации, на которые выпали выигрыши. Две из них выиграли по 50 тыс. рублей, по 10 облигациям выплачены суммы от 2,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Всего по выигрышам выплачено 105,3 тыс. рублей.
- Углегорский клуб бумажников в прошлом году подготовил пьесу А. Островского «Без вины виноватые». Спектакль получил высокую оценку зрителей. В апреле нынешнего года актеры-любители показали зрителям пьесу «Константин Заслонов». Успешно справились со своими ролями начальник лесобиржи тов. Птах, мастер Мараховский и другие.
30 апреля
- На Сахалин завезено большое количество семян овощных культур: скороспелый редис, огурцы «мичуринские», морковь нантская, томаты «бизон», капуста «слава». Получены семена трав – тимофеевки и красного клевера. «Сортсемовощ» продает посадочный материал организациям, учреждениям, а также населению Южно-Сахалинска.
4 мая
- Областное управление сельского хозяйства проводит лесоустроительные работы на 146 тыс. гектаров. На 300 га расширится посадка и посев древесных пород промышленного значения, увеличится закладка новых лесных питомников. 400 тыс. га отведено под 2,5 млн саженцев ели, пихты и лиственницы. Впервые в наших лесах будет посеяно 250 кг семян сосны для проведения опытов по выращиванию этой хвойной породы на Сахалине.
- Отделения Сахторга и рыбкоопа в Углегорске приступили к строительству двух чайных. Закладываются фундаменты двух больших универмагов.
- На кирпичном заводе треста «Углегорскуголь» открыт цех по производству гончарных изделий. Уже выпущено значительное количество разнообразной посуды для нужд местного населения. В целях увеличения выпуска продукции на заводе готовят кадры квалифицированных рабочих.
- Южносахалинка Удалова, уполномоченная по размещению займов среди членов семей, не работающих на производстве, подписала на новый заем 9 человек. Все домохозяйки внесли сумму подписки наличными. Патрушева и Кацевич дали взаймы государству по 100 рублей каждая.
6 мая
- На весенней путине рыбаки бригады Калинина (Восточный рыбозавод) добыли 4030 центнеров первосортной нерестовой сельди при плане 1300 центнеров. Свое задание коллектив выполнил на 310%.
- На приемочной площадке Северо-Холмского рыбокомбината висит лозунг: «Рыбаки и рыбачки! Берите пример с бригадира насосной установки тов. Ерпилова. Он досрочно выполнил годовой план». Зимой слесарю-монтажнику Василию Михайловичу Ерпилову поручили реставрировать плавучую рыбонасосную установку. Ее мотор считался безнадежным, но слесарь смело взялся за его восстановление.
- Весной комиссия, проверявшая готовность механизации, дала отличную оценку работе Ерпилова. И его назначили бригадиром отремонтированной установки. В дни путины Василий Михайлович вошел в число лучших стахановцев комбината. Его установка круглосуточно выкачивает в засольные лабазы 350 – 400 тонн рыбы при суточном плане 120 тонн. Бригадир одним из первых на комбинате выполнил годовой план.
- Коллектив подучастка «Тихая» Макаровского леспромхоза подготовился к сплаву древесины, очистив от завалов 11 километров реки. Бригада сплавщиков обязалась на 10 дней раньше срока доставить в конечный пункт более 8 тыс. кубометров древесины и держит слово.
7 мая
- Областное управление связи к Дню радио открыло выставку радиоаппаратуры. Здесь представлены: сложный аппарат «Радиозонд» последнего выпуска, различные конструкции советских радиоприемников, среди которых «Электросигнал», «Родина», «Салют», «Радиотехника» и другие. Демонстрируется и портативная радиотелефонная аппаратура, работающая на коротких волнах. Выставка открыта с 12 до 24 часов.
- Группа киноработников Московской ордена Ленина киностудии «Мосфильм» в Охе закончила съемки отдельных кадров к художественному фильму «Далеко от Москвы». Руководитель группы оператор Масленников перед вылетом в Хабаровск коротко рассказал о проделанной работе.
- – В начале апреля по заданию «Мосфильма» мы прибыли в Оху для производства ряда ответственных натуральных съемок новой кинокартины. Нам очень помогли местные партийные и хозяйственные организации, благоприятствовала погода. Основные съемки производились в Восточном. Этот поселок, окруженный тайгой, со своим промыслом вполне отвечал нашим требованиям. Здесь мы и осуществили свой замысел.
- В колхозе имени Цапко Широкопадского района по инициативе комсомольской организации созданы кружки художественной самодеятельности. За короткое время хоровой кружок, руководимый сельской учительницей комсомолкой Лидией Стариковой, разучил несколько песен советских композиторов. Драматический кружок подготовил одноактные пьесы «Буран» и «Белый ангел». Самодеятельные артисты трижды выступили со своим репертуаром перед тружениками сельского хозяйства.