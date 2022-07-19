Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

9 мая

  • На Итурупе рядом с п. Рейдовый при активном участии жителей поселка и колхозников артели «Курильский рыбак» завершается строительство водолечебницы. Ее здание окружено множеством горячих целебных источников. В мае новая водолечебница вступит в строй действующих.
  • В колхозах Пензенского сельсовета Томаринского района начались полевые работы. Первыми выехали на поля труженики сельхозартели «Заря». В первый же день пахари вспахали и заборонили 15 га и засеяли 7 га зерновых. В колхозе «Сахалинец» вспахано 12 га земли и в колхозе «Голос рыбака» – 2 га.
В колхозе «Южно-сахалинец» Южно-Сахалинского района ведут полевые работы.
НА СНИМКЕ: бригадиры полеводческой и овощеводческой бригад тт. ЗАБРОВСКИЙ и ШКАЛЕТА осматривают
конный сельскохозяйственный инвентарь перед выездом в поле.
Фото Григория СОКОЛОВА, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».

10 мая

  • Рыболовецкие колхозы области добились блестящих результатов по добыче рыбы за 1949 год и первый квартал 1950-го. Лучшим из них предоставляется право участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1951 году. В числе кандидатов – рыболовецкий колхоз «Красный кубанец» Долинского района (рук. Сергей Андреевич Чернов) и рыболовецкая артель имени Ленина Долинского района (председатель Петр Петрович Кротов).
  • В порту Углегорска идет большая стройка. К 1 мая сданы в эксплуатацию пять 4-квартирных и десять 2-квартирных домов. Заканчиваются отделочные работы в больнице порта, в мае ее сдадут в эксплуатацию. В медучреждении будут терапевтическое, хирургическое и родильное отделения и рентгеновский кабинет.
  • Охотники Широкопадского района в прошедшем сезоне план по добыче пушнины выполнили на 137%. Особо отличился промысловик колхоза «Красная звезда» Антон Семенович Апухтин. Сезонный план он перевыполнил в четыре раза, добыв 16 соболей, 6 выдр и несколько красных лис. На 225% выполнил сезонное задание охотник-нивх из колхоза «Най-най» Михаил Крага.
  • Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта при Совете министров СССР присвоил звание «Мастер спорта СССР» южно-сахалинскому спортсмену-парашютисту, члену областного комитета ДОСАВ Борису Антоновичу Бондаренко. На его счету 570 прыжков с парашютом.

13 мая

  • Южно-сахалинский скульптор-архитектор В. Ф. Молодченко изготовил из железобетона с тонировкой под бронзу большой бюст В. И. Ленина. Этот бюст приобретен местным комитетом Сахалинского управления гидрометслужбы и установлен на постаменте перед фасадом здания управления.
  • В конце мая областной драмтеатр заканчивает сезон, и артисты в полном составе отправляются на Курильские острова. Спектакли театра посмотрят жители островов Кунашир, Уруп, Парамушир и Симусю. В репертуаре театра 18 спектаклей. Гастрольная поездка продлится до 15 сентября.
  • Суда китобойной флотилии, оснащенные новейшей техникой, вышли на промысел. По инициативе знатного дальневосточного гарпунера Героя Социалистического Труда Федора Прокопенко экипажи начали соревнование за выполнение к 7 ноября полуторагодового плана по добыче морских гигантов.

(Продолжение следует).

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