Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

9 мая
- На Итурупе рядом с п. Рейдовый при активном участии жителей поселка и колхозников артели «Курильский рыбак» завершается строительство водолечебницы. Ее здание окружено множеством горячих целебных источников. В мае новая водолечебница вступит в строй действующих.
- В колхозах Пензенского сельсовета Томаринского района начались полевые работы. Первыми выехали на поля труженики сельхозартели «Заря». В первый же день пахари вспахали и заборонили 15 га и засеяли 7 га зерновых. В колхозе «Сахалинец» вспахано 12 га земли и в колхозе «Голос рыбака» – 2 га.
10 мая
- Рыболовецкие колхозы области добились блестящих результатов по добыче рыбы за 1949 год и первый квартал 1950-го. Лучшим из них предоставляется право участия во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в 1951 году. В числе кандидатов – рыболовецкий колхоз «Красный кубанец» Долинского района (рук. Сергей Андреевич Чернов) и рыболовецкая артель имени Ленина Долинского района (председатель Петр Петрович Кротов).
- В порту Углегорска идет большая стройка. К 1 мая сданы в эксплуатацию пять 4-квартирных и десять 2-квартирных домов. Заканчиваются отделочные работы в больнице порта, в мае ее сдадут в эксплуатацию. В медучреждении будут терапевтическое, хирургическое и родильное отделения и рентгеновский кабинет.
- Охотники Широкопадского района в прошедшем сезоне план по добыче пушнины выполнили на 137%. Особо отличился промысловик колхоза «Красная звезда» Антон Семенович Апухтин. Сезонный план он перевыполнил в четыре раза, добыв 16 соболей, 6 выдр и несколько красных лис. На 225% выполнил сезонное задание охотник-нивх из колхоза «Най-най» Михаил Крага.
- Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта при Совете министров СССР присвоил звание «Мастер спорта СССР» южно-сахалинскому спортсмену-парашютисту, члену областного комитета ДОСАВ Борису Антоновичу Бондаренко. На его счету 570 прыжков с парашютом.
13 мая
- Южно-сахалинский скульптор-архитектор В. Ф. Молодченко изготовил из железобетона с тонировкой под бронзу большой бюст В. И. Ленина. Этот бюст приобретен местным комитетом Сахалинского управления гидрометслужбы и установлен на постаменте перед фасадом здания управления.
- В конце мая областной драмтеатр заканчивает сезон, и артисты в полном составе отправляются на Курильские острова. Спектакли театра посмотрят жители островов Кунашир, Уруп, Парамушир и Симусю. В репертуаре театра 18 спектаклей. Гастрольная поездка продлится до 15 сентября.
- Суда китобойной флотилии, оснащенные новейшей техникой, вышли на промысел. По инициативе знатного дальневосточного гарпунера Героя Социалистического Труда Федора Прокопенко экипажи начали соревнование за выполнение к 7 ноября полуторагодового плана по добыче морских гигантов.
(Продолжение следует).
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