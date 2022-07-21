Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 мая
- Конеферма колхоза «Южносахалинец» – лучшая в Южно-Сахалинском районе. Здесь выращивают коней першеронской тягловой породы. Сейчас колхозники конефермы работают на полях на 32 лошадях.
- В селе Краснополье возводят школу-интернат для 75 учащихся, чьи родители работают в отдаленных колхозах и на лесоучастках. В интернате будут общежитие, столовая, прачечная, красный уголок. А в селе Поречье силами углегорского молочно-овощного совхоза строится школа-семилетка.
- В 1950 году на социально-бытовое строительство для шахтеров области отпущено 45 млн рублей. К 1 мая трестами «Углегорскуголь», «Холмскуголь» и другими сдано в эксплуатацию 9100 кв. метров жилплощади. К концу года шахтеры области получат 20 тыс. кв. метров нового жилья, а также два клуба, кинотеатр, школу, две больницы, две бани и несколько детских площадок.
- Для культурного обслуживания колхозов Южно-Сахалинского района в период посевной кампании областной отдел культпросветработы, областной отдел кинофикации организовали агитмашину. В ней – библиотека с газетами, журналами, общественно-политической, сельскохозяйственной, художественной литературой, радиоприемником. В паре с агитмашиной будет курсировать кинопередвижка.
- Сберкассами Южно-Сахалинска за пять дней мая по 5-му тиражу выигрышей 2-го госзайма по восстановлению и развитию народного хозяйства СССР трудящимся выплачено 1067 выигрышей на сумму 338 тыс. рублей. Кроме того, приняты для оплаты два крупных выигрыша на 10 тыс. и 5 тыс. рублей.
19 мая
- Коллектив участка засольного мастера тов. Фомина Южно-Холмского комбината добился высокой производительности труда, упаковав свыше 3600 ящиков первосортной сельди. Отлично трудятся обработчики бригады Русаевой. Так, тов. Ушков ежедневно выливает из чана по 140 центнеров рыбы вместо 80 по норме. За время путины коллектив комбината уложил свыше 17 тыс. ящиков рыбы, из них 11 тыс. отправил потребителям.
- Охинский городской комитет ДОСАРМ (тов. Путилов) в этом году подготовил много спортсменов – стрелков, мотоциклистов, радистов. Среди членов общества часто проводятся соревнования. За отличную работу городскому комитету добровольного содействия армии вручено переходящее Красное знамя обкома ДОСАРМ.
- С наступлением весны кирпичный завод анивской артели «Промкооператор» значительно увеличивает объем производства. На заводе устанавливается пресс мощностью 1200 кирпичей в час.
- Учащиеся и педагогический персонал средней школы поселка Сокол озеленяют пришкольный участок множеством деревьев. Они также готовят волейбольную и баскетбольную площадки, прокладывают беговые дорожки.
21 мая
- В Холмске машинист комсомольско-молодежного паровоза тов. Мышаев, работая на больших скоростях, провел в апреле 32 тяжеловесных состава. Машинисты Гринько, Выголов и Волков за месяц перевезли 2868 тонн сверхпланового груза. Вождение тяжеловесных поездов на больших скоростях позволило коллективу Холмского депо за четыре месяца выполнить полугодовой план линейного пробега паровозов на 108% и четырехмесячный план перевозок по брутто-тонно-километрам на 131%.
- Чтобы быстрее и больше обработать рыбы и отправить ее потребителю, нужно много тары. Коллектив бондарного цеха Стародубского рыбокомбината, организовав двухсменную работу, изготовил свыше 2 тыс. заливных бочек емкостью по 250 л каждая и более 4 тыс. сухотарных бочек среднего и малого размера. Кроме того, изготовлено около 9 тыс. ящиков. Лидируют стахановцы Голубцов, Миронов, Линев, Горюнов, Добрынин и другие во главе с бригадиром тов. Веригиным.
(Продолжение следует).
По теме:
12 января 2022 – В зеркале десятилетий. Ретро-проект газеты
12 января 2022 – Хроника 1947 года. (По страницам «Советского Сахалина»)
12 января 2022 – «Кирпичики» для воздушного моста. Беспосадочный перелет из областной столицы в Москву стал настоящим…
15 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)
18 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
1 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
3 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
3 марта 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 марта – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
31 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
5 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
11 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
15 апреля 2022 – Хроника 1949 (По страницам «Советского Сахалина»)
19 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
25 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
29 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
5 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
12 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
16 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
27 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
30 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
2 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
9 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 июня 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 июня 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
30 июня 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
4 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
8 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
11 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
19 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)