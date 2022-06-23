Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 января
- На Промысловом участке Поронайского района братья Петр и Иван Евдокимовы на заготовке бондарной тюльки (это специальная часть дерева) добились высокой выработки. Соревнуясь между собой, они ежедневно вырабатывают по три нормы, что приносит высокий заработок. Так за месяц братья заработали по 3,5 тыс. рублей.
10 января
- Для развития овощеводства на островах важно применение торфяных горшков или кубиков для рассады, а также использование торфа в парниках. В 1949 году почвенно-ботаническим сектором филиала Академии наук собран материал по торфам Поронайского, Южно-Сахалинского, Анивского, Долинского и Корсаковского районов. В южных районах встречаются торфяники с достаточным количеством фосфора, могущие служить весьма ценным удобрением. В 1949 году было положено начало специальным исследованиям торфяных залежей как северного, так и южного Сахалина.
12 января
- В Южно-Сахалинске вступили в строй кондитерская фабрика и пивоваренный завод, кинотеатр и новый корпус городской больницы. В процессе строительства – средняя школа и около 300 домов. В 1950 году в строй вступит 6,4 км мощеных дорог, будут разбиты скверы по улицам имени Сталина и Ленина, начато строительство четырех средних школ и нового стадиона в парке, продолжатся работы по реконструкции электросети и водопровода.
- В Южно-Сахалинске благоустраиваются основные магистрали. На ремонт улиц имени Ленина, Сталина, Чехова и Вокзальная затрачено около 1,5 млн рублей. На 1,1 млн рублей отремонтирован водопровод. Начата реконструкция электросети. В городе построена новая баня с пропускной способностью 1 тыс. человек в день. Открыт ряд магазинов, в том числе и специализированных рыбсбыта, главвино, сангигиены, местпрома, а также гастроном. На эти цели израсходовано 1,5 млн рублей.
13 января
- В Невельске, а также в поселках Шебунино, Первомайский, Ясноморский и др. работают постоянные киноустановки в клубах рыбаков и шахтеров. Каждая демонстрирует для трудящихся до 26 фильмов в месяц. Для обслуживания населения отдаленных пунктов района выезжают две передвижные киноустановки.
- В начале года в спортивное общество «Шахтер» поступили с материка параллельные брусья, лыжи, хоккейные и норвежские коньки, лыжные костюмы, ботинки, свитера… Всего спортобщество получит различного инвентаря на 130 тыс. рублей.
21 января
- Драматический кружок клуба «Рыбник» Невельска (худ. руководитель тов. Левицкая) подготовил к Ленинским дням отдельные сцены из пьесы Н. Погодина «Человек с ружьем».
- Колхозники сельхозартели имени 5 декабря Широкопадского района своими силами построили просторное, теплое, светлое помещение для избы-читальни. Она стала центром культурно-массовой работы в колхозе.
- Сахалинское управление «Главхлеб» механизировало долинскую, макаровскую, томаринскую городские хлебопекарни. Здесь установлены новые тестомесильные машины и прессовочные агрегаты. На хлебокомбинате ¹ 1 Южно-Сахалинска появились просевной агрегат, две тестомесильные машины, полностью механизирующие выпечку хлебных изделий.
- Стахановские бригады скоростного строительства шахты ¹ 4 треста «Холмскуголь», руководимые тов. Коршным и Москвичевым, за месяц выстроили для детей горняков новый добротный детсад.
22 января
- Для одиноких молодых лесорубов на Саратовском мастерском участке Анивского леспромхоза выстроено просторное общежитие. Молодые лесорубы вселились в светлые теплые комнаты нового здания. Здесь оборудован красный уголок, есть хорошо укомплектованные библиотечки, шахматы, шашки, домино, гармонь и другие музыкальные инструменты.
25 января
- По инициативе руководства Широкопадской школы организовано приготовление горячих завтраков для учащихся. В большую перемену ученики охотно берут в буфете горячие котлеты, кашу, чай, кофе, пирожки и пончики.
28 января
- С особой силой развернулось соревнование на лесоучастке Танги Северо-Сахалинского леспромхоза. Рекорд установил возчик Павел Третьяков. Он выполнил дневное задание на 1025%. Возчик Василий Пронин вывозит древесины почти в 5 раз больше, чем следует по норме. Хорошо трудятся звенья Голованова и Акимова. Каждое заготавливает в день по 16 кубометров древесины сверх плана.
- Лесорубы-рационализаторы тов. Мельников и Носков, работая на Тельновском участке Лесогорского леспромхоза третий сезон, систематически выполняют норму на 200 – 250%. Чтобы облегчить и ускорить трелевку древесины с сопок, они вырыли в снегу траншею, укрепили ее бревнами, облицевали снегом и стали трелевать лес по лотку. Это приспособление в три раза ускорило трелевку и повысило производительность труда на валке за счет сэкономленного времени.
- Машинист Южно-Сахалинского депо Александр Георгиевич Болдинов удлинил срок пробега паровоза между подъемочными ремонтами и довел его до 120 тыс. километров вместо 60 тыс. по плану. Применяя передовые методы ухода за паровозом, Болдинов со своим помощником Трубниковым справился с непростой задачей. Его паровоз пробежал 115 тыс. км без захода на подъемочный ремонт. Экипаж сэкономил государству 60 тыс. рублей. В этом году Болдинов получает за безаварийную работу уже вторую министерскую премию.
(Продолжение следует).
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