Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

22 апреля
- В прошлом году впервые на территории лесхозов в южной части острова были посеяны завезенные из Бурят-Монгольской АССР семена сосны, ели, а также местной пихты. Они дали хорошие всходы. Для предохранения их от гибели специалисты проведут гнездовой и рядовой посев с подсевом между рядами шиповника и бузины. Из питомника на улицы Южно-Сахалинска будет пересажено до 15 тыс. деревьев.
- Областная контора «Сортсемовощ» направила на Южные и Средние Курилы 800 кг семян овощных культур. Семена раннего редиса, редьки, столовой свеклы, моркови, однолетнего лука, огурцов, турнепса, капусты, брюквы получат и Северные Курилы.
26 апреля
- В воскреснике по благоустройству территории Макаровского бумажного комбината участвовало 760 человек. Молодежь работала на стадионе, сооружала полосу препятствий, готовила беговые дорожки и площадки для игр. Накануне 1 Мая здесь пройдет городская спартакиада.
- При Александровском портовом пункте завершились 6-месячные курсы по подготовке механизаторов. Специальности мотористов получили 19, а крановщиков – 9 человек. Начались экзамены в группе судоводителей.
29 апреля
- За день магазин «Книга» в Южно-Сахалинске продает до 1000 книг. Областное управление «Книготорга» реализует литературу в 24 специализированных магазинах и во многих книжных киосках городов и поселков острова.
- На берегу Анивского залива почти сто лет назад высадился с командой исследователь Дальнего Востока Геннадий Невельской. Он искал удобное место для организации поста. В то время там было небольшое стойбище айнов Томари-Анива. Позднее здесь появился Муравьевский пост. Сейчас поселок Муравьево растет, здесь есть рыбокомбинат и агар-агаровый завод, школа, два магазина, пекарня, строится большой радиоузел.
- Оживленно в предмайские дни в магазинах Рыбновска. В апреле отсюда в Николаевск-на-Амуре ходили караваны собачьих упряжек нивхского колхоза «Свобода» за товарами для магазинов «Северторга». Каюры привезли на нартах шерстяные ткани, продукты, кондитерские изделия и т. п. Последние 10 упряжек перешли Татарский пролив 24 апреля. В школах поселка и в рыболовецких колхозах для ребят организуют утренники. Пастухи-оленеводы встретят праздник в тайге. К ним вышли агитаторы, чтобы провести беседы о 1 Мая.
8 мая
- В прошлом году в село Воскресеновка Анивского района прибыли переселенцы из Брянской области. Новоселы объединились в сельхозартель «Анива». Сейчас в ней три животноводческие фермы. На днях на общем собрании членов артели колхозу был вручен государственный акт на вечное пользование землей.
(Продолжение следует).
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