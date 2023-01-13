Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

11 мая
- На рыбозаводе «Каменский» при ежедневном задании 440 ц стахановцы укладывают в ящики по 500 – 600 ц малосольной сельди. Высокое мастерство показывают укладчицы Хабарова, Бондаренко, Новгородская. Сменную норму (45 ящиков) они давно перекрыли и довели производительность до 90 – 95 ящиков. За неделю завод отгрузил более 3 тыс. ц сельди на рефрижератор «Пищевая индустрия».
12 мая
- В Невельском районе вырос новый поселок рыболовецкой артели им. Ворошилова. В 26-й по счету новый дом вселилась семья колхозника Анисимова. Новые дома в этом году будут электрифицированы и радиофицированы.
- В колхозы Южно-Сахалинского и Корсаковского районов выезжает мобильная библиотека. В ней большой выбор политической, сельскохозяйственной и художественной литературы – всего 2 тыс. книг. Библиотека снабжена периодикой, плакатами и фотомонтажами.
13 мая
- В парниках совхоза «Переселенец» созрели ранние овощи. Идет уборка урожая редиса и лука. Для продажи на городском рынке подготовлена первая тонна витаминной продукции.
(Продолжение следует).
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