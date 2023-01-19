Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 мая

  • Столяр Красногорского лесотарного комбината т. Сидоров сконструировал и изготовил станок, производящий механическую стружку бочковой клепки. Новый станок заменяет семерых квалифицированных столяров.
Близятся экзамены. Успешной подготовке к ним способствует товарищеская взаимопомощь учащихся.
НА СНИМКЕ: в физическом кабинете школы № 10 ученица 10-го класса «Б» Алина КАЗАНСКАЯ (слева) помогает
своим одноклассницам Элеоноре ЧАПЛИНСКОЙ и Любе БОРЗОВОЙ освоить опыт с проверкой индукции тока.
Фото Григория СОКОЛОВА, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».

25 мая

  • Китобои судна «Пурга», промышляя в водах Тихого океана в районе Малой Курильской гряды, добыли редкий по величине экземпляр кита. Чтобы представить его размеры, приводим такие цифры: длина морского животного 36 м, высота туловища – 11 м и ширина хвоста – 4 м. Для перевозки морского гиганта потребовалось бы 45 трехтонных автомашин.

26 мая

  • Около 8 млн рублей пойдет в этом году на благоустройство пос. Быково. Здесь будут построены хлебопекарня, два магазина, баня, 8- и 4-квартирные дома. Уже сданы в эксплуатацию детские ясли на 80 мест.

27 мая

  • К берегам в районе Томаринского рыбокомбината подошел большой косяк сельди. В течение дня добыто более 2,5 тыс. ц рыбы. Бригада тов. Коряка выловила около 500 ц, а звено тов. Мельникова – более 220 ц сельди. Вся она сдана первым сортом. Бригады мастеров-обработчиков Тамары Коломыченко и Валентины Поповой обработали за 6 часов более 700 ц рыбы.

29 мая

  • Углегорская опытная сельскохозяйственная станция заложила в этом году фруктовый сад на площади 0,5 га. Посажено 170 яблонь сортов «худяковская», «бакиновка», «астрахановка», «долгая», 300 кустов крыжовника, 100 кустов черной смородины. Это будет первый фруктовый сад в Углегорском районе. Саженцы для закладки нового сада получены на Холмской плодово-ягодной станции Сахалинского филиала Академии наук СССР.

30 мая

  • Более 4500 саженцев хвойных деревьев будет высажено на улицах Охи и рабочих поселков Восточный и Эхаби.
  • В Южно-Курильске строится кинотеатр «Тихий океан» и заканчивается возведение районной больницы. К концу года будут сданы в эксплуатацию ресторан «Волна», большой универмаг, пекарня, несколько складов. Строится свыше 1 тыс. индивидуальных домов. На о. Зеленый возводится семилетняя школа.

31 мая

  • На полях колхозов и подсобных хозяйств Невельского района появились дружные всходы зерновых. В подсобном хозяйстве морского рыбного порта взошел овес. Высота всходов достигла 7 – 8 см. В колхозах «Четвертая пятилетка» и «Путь к коммунизму» зазеленели ячмень и овес.

(Продолжение следует).

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