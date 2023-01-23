Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

1 июня

  • В Курильском районе идет сев зерновых. На сотнях гектаров высажен картофель. Десятки гектаров лучших земель заняты капустой, томатами и другими овощами. Перед началом полевых работ на поля вывезено около 1 тыс. тонн местных удобрений, в том числе – рыбного тука.
На участке «Луговое» Южно-Сахалинского совхоза широким фронтом идут полевые работы.
НА СНИМКЕ: культивация зяби под посев зерновых культур.
Фото Григория СОКОЛОВА, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».
  • На узловую станцию Южно-Сахалинска ежедневно прибывают сотни транзитных пассажиров, едущих из портовых городов в северные пункты острова и обратно. Чтобы люди не теряли время у кассы, коллектив станции решил компостировать билеты в пути. Для удобства пассажиров южно-сахалинский вокзал заключил договор с Корсаковским и Холмским портами на продажу билетов на пароходы.
  • На окраине Синегорска вырос шахтерский поселок. Для водоснабжения его жителей летом прокладывается временный водопровод протяженностью около километра. Скоро начнется строительство подземной магистрали, соединяющей поселок с водопроводной сетью.

3 июня

  • Юные мичуринцы, ученики семилетней школы села Белинское Красногорского района отправили письмо академику Трофиму Лысенко. В нем они рассказали о жизни на острове, своей учебе и работе на опытном пришкольном участке. Ребята попросили ученого прислать зерна ветвистой пшеницы, обещали вырастить ее на своем участке.
  • Академик ответил на письмо и вложил в конверт 400 зерен пшеницы. Лысенко подробно рассказал о подготовке почвы, посеве и уходе за пшеницей, просил учеников вести подробный дневник, записывать наблюдения за новой для острова культурой. Сельские ученики на хорошо обработанной почве 25 мая посеяли зерна ветвистой пшеницы и сделали первые записи в дневник.
  • Готовится к открытию томаринский городской сад. Здесь высажено около 500 деревьев и до тысячи черенков тополя, заканчивается ремонт фонтана, очищаются садовые дорожки.
  • На скотном дворе колхоза «Переселенец» Красногорского района работает животновод комсомолец Процевский. Чтобы облегчить труд доярок, занятых на уборке двора и доставке кормов, он решил проложить узкоколейку. Привез старые рельсы и скаты для вагонетки, соорудил подъездной путь к коровнику. Сейчас узкоколейка протяженностью 800 метров работает. Колхозницы возят грузы на вагонетке.
  • Чугунолитейный завод Углегорской промартели выпускает разнообразную продукцию, товары широкого потребления: печи, посуду, утюги, а также детали оборудования для предприятий города. Коллектив предприятия из месяца в месяц выполняет программу.
  • Слесарь механических мастерских Красногорского рыбокомбината тов. Зонда реставрировал циркулярную пилу и собрал для нее станок. Пила работает бесперебойно.
  • Токарь-стахановец тов. Минаев на этом же предприятии отремонтировал старый списанный токарный станок, восстановил недостающие детали. Теперь, работая на этом станке, он выполняет норму на 200%.
  • Стахановец-рационализатор тов. Макаров изготовил станок для вытачивания пробок для кунгасов, катеров и лодок. Если раньше вручную изготавливали по 300 пробок за смену, то теперь на станке производится до 10 тыс. штук в смену.
  • На кирпичном заводе «Промкооператор» Анивского района пущен пресс. Первая партия кирпича-сырца после сушки заложена в печь для обжига. Члены артели взяли обязательство выпустить в этом году 100 тыс. штук кирпича сверх плана.
  • Четыре 24-местных автобуса марки ГАЗ-71 пополнили городской автотранспорт в Южно-Сахалинске. Автобусы будут курсировать на линии: вокзал – Владимировка, вокзал – парк культуры.

(Продолжение следует).

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