Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 июня
- В колхозе «Труд» Красногорского района еще в феврале начали готовить парники под редис, капусту и томаты. Затем рассаду определили в запасные парники, чтобы у нее хорошо развивалась корневая система. Вся рассада высажена в грунт. Томаты уже начинают цвести.
16 июня
- 37 организаций нефтяной Охи привели в порядок улицы, площади, тротуары и скверы. На вывозке песка и гравия и ремонте дорог работало свыше 70 автомашин, грейдер, экскаватор. За день выполнен большой объем благоустроительных работ. Только одних дорог отремонтировано свыше 7 км.
- Команда знатного шкипера Алексея Кирилловича Ковенкова первой среди рыбаков Чеховского комбината выполнила годовой план добычи сельди. Вместо 1885 ц она сдала в обработку 2450 ц рыбы. Катер тов. Ковенкова ежедневно делает по несколько рейсов и, как правило, возвращается на берег с богатыми уловами. Команда ведет комбинированный промысел рыбы всеми видами орудий лова, самоотверженно борется за выполнение обязательств – дать к 7 ноября 2,5 годовых плана. В свободные часы шкипер тов. Ковенков вместе с семьей выезжает на прогулку по побережью на недавно приобретенной автомашине «Победа».
(Продолжение следует).
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