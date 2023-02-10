Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 июня

  • В колхозе «Труд» Красногорского района еще в феврале начали готовить парники под редис, капусту и томаты. Затем рассаду определили в запасные парники, чтобы у нее хорошо развивалась корневая система. Вся рассада высажена в грунт. Томаты уже начинают цвести.
Трудящиеся Южно-Сахалинска активно участвуют в благоустройстве города.
НА СНИМКЕ: работники треста «Углеразведка» на воскреснике по благоустройству Физкультурной улицы.
Фото Григория СОКОЛОВА, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».

16 июня

  • 37 организаций нефтяной Охи привели в порядок улицы, площади, тротуары и скверы. На вывозке песка и гравия и ремонте дорог работало свыше 70 автомашин, грейдер, экскаватор. За день выполнен большой объем благоустроительных работ. Только одних дорог отремонтировано свыше 7 км.
  • Команда знатного шкипера Алексея Кирилловича Ковенкова первой среди рыбаков Чеховского комбината выполнила годовой план добычи сельди. Вместо 1885 ц она сдала в обработку 2450 ц рыбы. Катер тов. Ковенкова ежедневно делает по несколько рейсов и, как правило, возвращается на берег с богатыми уловами. Команда ведет комбинированный промысел рыбы всеми видами орудий лова, самоотверженно борется за выполнение обязательств – дать к 7 ноября 2,5 годовых плана. В свободные часы шкипер тов. Ковенков вместе с семьей выезжает на прогулку по побережью на недавно приобретенной автомашине «Победа».

(Продолжение следует).

По теме:

12 января 2022 – В зеркале десятилетий. Ретро-проект газеты

12 января 2022 – Хроника 1947 года. (По страницам «Советского Сахалина»)

12 января 2022 – «Кирпичики» для воздушного моста. Беспосадочный перелет из областной столицы в Москву стал настоящим…

15 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 января 2022  – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

1 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 февраля 2022  – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 марта 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 марта – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

31 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

5 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

11 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

15 апреля 2022 – Хроника 1949 (По страницам «Советского Сахалина»)

19 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

25 апреля 2022  – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

29 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

5 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

12 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

16 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 мая 2022  – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

27 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

30 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

2 июня 2022  – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

9 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 июня 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 июня 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

30 июня 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

8 июля 2022  – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

11 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

19 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 июля 2022  – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

27 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 июля 2022  – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

1 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 августа 2022  – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

16 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

26 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

31 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 сентября 2022  – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

19 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

27 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

30 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

5 октября 2022  – Хроника 1950 (По страницам «Советского Сахалина»)

6 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 октября 2022  – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 ноября – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

12 ноября 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

15 ноября 2022  – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 ноября 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

25 ноября 2022  – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

29 ноября 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

2 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

6 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

9 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

16 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

23 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 января 2023  – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

27 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

31 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 февраля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 февраля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

 

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА