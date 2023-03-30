Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

16 августа

  • Больше леса строителям! – под таким лозунгом работают шоферы грузовых автомашин и трактористы транспортной конторы треста «Сахалиннефтестрой». Они вывозят древесину с места заготовок на лесозаводы. Первенство удерживает Виктор Кузьмич Кусанов, ежедневно превышающий плановые задания. Он принял вверенную ему машину на социалистическую сохранность и содержит ее в образцовом порядке. Среди трактористов лучших результатов добивается Иван Алексеевич Талицкий. Ежедневно он выполняет нормы на 140%.
Пришкольный участок – гордость южно-сахалинской 11-й школы. Просторный двор стал настоящим цветником – здесь много клумб и газонов. На мичуринском опытном участке зреют томаты, лук, клубника.
НА СНИМКЕ: сбор клубники юннатами. Фото Г. МАСАЛЬСКОГО.

18 августа

  • Рыбаки Широкопадского района обязуются завершить план к 34-й годовщине Великого Октября. Уже свыше 10 рыболовецких команд выполнили свои обязательства. Особенно отличились на добыче рыбы команды шкиперов тов. Щепилина, Авксиненко, Беглова, Катакулина, Мантурова и др. Сейчас в районе добывается треска. Чтобы обеспечить высокие уловы, рыбаки ежедневно выходят в море и сдают в цеха обработки до 250 ц трески.
  • Бригада тов. Зарубина Стародубского рыбокомбината вышла на лов горбуши и организовала обработку и засолку рыбы и икры на месте. Труженики сдают продукцию в счет 1952 года.

(Продолжение следует).

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