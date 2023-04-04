Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

19 августа
- На Холмской плодово-ягодной опытной станции разводят черную смородину сорта «приморский чемпион». В этом году на отдельных кустах выросло до 11 кг ягод. Общий урожай «приморского чемпиона» с гектара составил 13 т.
21 августа
- На рынок Красногорска окрестные колхозы ежедневно вывозят значительное количество овощей и картофеля. По сравнению с ценами на ранние овощи стоимость снизилась: картофеля – в 10 раз, капусты – в 8 – 10 раз, в 4 раза дешевле стали огурцы и другие овощи. На рынках много ягод и грибов, цены на которые также значительно снижены.
23 августа
- В колхозах Углегорского района началась уборка зерновых культур. 20 августа вышли на поля косари колхоза им. Горького. Они начали выборочную косовицу ячменя и овса. Их примеру последовали совхозы «Краснополец», им. Жданова и другие.
- В Холмском районе в долине между сопками – поля спелого ячменя. Его жнут лобогрейкой. Следом за машиной идут вязальщицы. На поле выстраиваются ряды снопов. На другом участке идет косовица вручную. Здесь работают 10 опытных косарей. Полеводческая бригада тов. Юскова из колхоза им. Калинина скосила зерновые на 11 га. Снопы подвозят на гумно к току, где будет поставлена молотилка. Подготовлен триер для сортировки зерна. Всего будет убрано около 100 га ячменя, пшеницы, овса, гречихи.
24 августа
- Шесть лет назад в Аниве в помощь колхозам и совхозам была создана первая в области государственная заводская конюшня. Поголовье за эти годы намного выросло. К тяжеловозам прибавились кони рысистой породы и гордость конюшни – русские рысаки. Осенью их продадут совхозам.
29 августа
- На Холмской плодово-ягодной станции в этом году будут снимать урожай винограда. Из 26 испытываемых сортов три – «таежный изумруд», «альфа» и «чемпион» – дадут по 5 – 6 кг ягод с куста.
(Продолжение следует).
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