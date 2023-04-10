Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

30 августа
- В Сахалинском рыбопромышленном техникуме заканчиваются конкурсные приемные экзамены. На 50 вакантных мест претендуют 120 человек из районов области, Советской Гавани, Владивостока и других городов.
7 сентября
- Большое строительство ведет колхоз имени Сталина Долинского района. По плану намечалось поставить в этом году 15 домов, но члены артели уже к концу августа заселили 16. В стадии строительства еще 10 домов. Колхоз также ведет уборку зерновых и овощей. Горнякам шахты «Долинская» направлено 20 т огурцов. От продажи овощей хозяйство уже получило 50 тыс. рублей дохода.
- В колхозы Углегорского района выехала агитбригада, организованная отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б) и отделом культуры и культурно-просветительной работы исполкома. Коллектив художественной самодеятельности и эстрадный оркестр дадут 14 концертов, а кинопередвижка покажет столько же киносеансов.
- В Холмске завершил гастроли Южно-Сахалинский драмтеатр. Зрители посмотрели постановки «Калиновая роща», «Свежий ветер», «Угрюм-река», «Аленький цветочек». Гастроли прошли с большим успехом.
8 сентября
- В живописном месте Охинского района на берегу Медвежьего озера открывается санаторно-лесная семилетняя школа для детей с ослабленным здоровьем. Школа рассчитана на 100 детей из Охинского, Рыбновского и Восточно-Сахалинского районов.
9 сентября
- В Углегорском районе переселенцы, получив ссуду по 15 тыс. рублей (с возвратом половины этой суммы через 10 лет), строят 52 стандартных рубленых дома. В 21 дом уже вселились новоселы. В Долинском районе из 58 строящихся зданий сдано в эксплуатацию 32. В совхозах «Свиновод», «Красная Тымь», «Пильво», а также в хозяйствах Александровского и Южно-Сахалинского районов достраиваются 102 дома с благоустроенными усадьбами.
(Продолжение следует).
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