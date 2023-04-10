Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

30 августа

  • В Сахалинском рыбопромышленном техникуме заканчиваются конкурсные приемные экзамены. На 50 вакантных мест претендуют 120 человек из районов области, Советской Гавани, Владивостока и других городов.
Молодые рабочие Южно-Сахалинского паровозного депо, соревнуясь за досрочное выполнение плана ремонта локомотивов, достигли значительных производственных успехов.
Токарь Владимир Капустин семимесячное задание выполнил на 209 процентов. Так же высокопроизводительно работают многие слесари, токари, фрезеровщики.
НА СНИМКЕ (слева направо): В. КАПУСТИН, Ю. ЕМУРИН, Ф. КОСТЕНКО и мастер механического цеха В. КАМКИН. Ф.  Костенко объясняет принцип поточной обработки детали.
Фото Григория СОКОЛОВА, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».

7 сентября

  • Большое строительство ведет колхоз имени Сталина Долинского района. По плану намечалось поставить в этом году 15 домов, но члены артели уже к концу августа заселили 16. В стадии строительства еще 10 домов. Колхоз также ведет уборку зерновых и овощей. Горнякам шахты «Долинская» направлено 20 т огурцов. От продажи овощей хозяйство уже получило 50 тыс. рублей дохода.
  • В колхозы Углегорского района выехала агитбригада, организованная отделом пропаганды и агитации горкома ВКП(б) и отделом культуры и культурно-просветительной работы исполкома. Коллектив художественной самодеятельности и эстрадный оркестр дадут 14 концертов, а кинопередвижка покажет столько же киносеансов.
  • В Холмске завершил гастроли Южно-Сахалинский драмтеатр. Зрители посмотрели постановки «Калиновая роща», «Свежий ветер», «Угрюм-река», «Аленький цветочек». Гастроли прошли с большим успехом.

8 сентября

  • В живописном месте Охинского района на берегу Медвежьего озера открывается санаторно-лесная семилетняя школа для детей с ослабленным здоровьем. Школа рассчитана на 100 детей из Охинского, Рыбновского и Восточно-Сахалинского районов.

9 сентября

  • В Углегорском районе переселенцы, получив ссуду по 15 тыс. рублей (с возвратом половины этой суммы через 10 лет), строят 52 стандартных рубленых дома. В 21 дом уже вселились новоселы. В Долинском районе из 58 строящихся зданий сдано в эксплуатацию 32. В совхозах «Свиновод», «Красная Тымь», «Пильво», а также в хозяйствах Александровского и Южно-Сахалинского районов достраиваются 102 дома с благоустроенными усадьбами.

(Продолжение следует).

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