Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 сентября
- В районе Малой Курильской гряды около о. Шикотан китобои добыли три луны-рыбы. Две – весом по 400 кг, а одна потянула на полторы тонны. Луна-рыба – обитательница южных морей и до сих пор здесь не встречалась. Рыбаки также отмечают, что в водах, омывающих остров, в больших количествах появились рыбы-летучки. Поднявшись над водой на 5 – 6 м, они пролетают до 200 м, спасаясь от преследования рыб-хищников. Летающие рыбы тропических морей в районе Курил раньше также не встречались.
- Много юношей и девушек Курильских островов продолжают учебу в высших учебных заведениях страны. Юрий Салов – студент Ленинградского политехнического института. Его друг Игорь Дедок уехал учиться в Харьков на инженера. Серебряная медалистка курильской школы Томила Лазоренко принята в МГУ им. Ломоносова на физико-математический факультет. В этом же университете учится ее подруга Люда Полуярославцева, будущий литератор. Недавно девушки прислали из столицы письмо директору школы тов. Горелову с благодарностью учителям за полученные знания.
22 сентября
- Весной этого года овощевод колхоза «Победа» Анивского района тов. Будников в порядке опыта посеял горсть арбузных семян в освободившийся от рассады парник. Опыт удался – созрело около 50 арбузов до 5 кг каждый. Они будут демонстрироваться на районной сельскохозяйственной выставке.
- Пятый год подряд житель о. Шикотан С. С. Савельев получает урожай картофеля «сам 12 – 14», выращивает кочаны капусты в 5 – 6 кг. В прошлом году Г. М. Ерошкина на этом же острове посадила 1,5 ц картофеля, а собрала 30 ц. Она же вырастила кочаны капусты до 5 кг, а брюквы – до 4 кг. На о. Зеленом Н. К. Токарев получил в пересчете на гектар 250 ц картофеля, а Н. С. Макаренко – свыше 600 ц капусты. Огородница В. Н. Штряпина из пос. Алехино вырастила 400 хорошо вызревших арбузов и дынь. В пос. Буревестник А. С. Ашко и Н. К. Железнов получают урожай картофеля «сам 15 – 20», выращивают на приусадебных участках большой ассортимент овощных культур.
(Продолжение следует).
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