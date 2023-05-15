Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

5 октября

  • В честь 2-й годовщины со дня образования Китайской Народной Республики в южно-сахалинском кинотеатре «Совкино» начался 10-дневный фестиваль кинофильмов КНР. За день его посетили 2656 человек. Демонстрируются фильмы «Освобожденный Китай», «Новый Пекин», «Невидимый фронт», «Седая девушка».
Упаковочный цех Чеховского бумкомбината. Подготовка бумаги к отправке.
Фото Григория СОКОЛОВА, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».

9 октября

  • В Южно-Курильском районе сотни гектаров заняты овощными культурами, в том числе 150 га – картофелем. На полях подсобного хозяйства Южно-Курильского рыбокомбината собирают с каждого гектара по 100 ц клубней. Хороший урожай картофеля и капусты выращен в подсобном хозяйстве китокомбината «Островной», в рыболовецких колхозах «Саратовский рыбак», «Родина», «Победа» и других.
  • Пять лет назад в с. Соловьевка Корсаковского района появилось звероводческое хозяйство по разведению норок. С тех пор оно выросло во много раз. Американская ферма пушного короля Фарма, занимающаяся разведением норок, кичится тем, что добилась выведения от одной самки в среднем 4-х щенят. Наши звероводы перекрыли американский рекорд. Так, работницы Листарина и Коробова от каждой самки получили приплод в среднем по 5 щенков.

10 октября

  • На Сахалине завершилась экспедиция Всесоюзного института растениеводства. По заданию министерства сельского хозяйства СССР она собирала образцы семян и посадочного материала всех сельскохозяйственных растений, возделываемых в островной области и произрастающих в диком виде. Изучались и местные сельскохозяйственные растения. Экспедиция посетила 12 районов, побывала в 18 колхозах и во всех опытных учреждениях области. Для пополнения мировой коллекции Всесоюзного института растениеводства собраны 552 образца семян 52 культур, семена 22 видов кормовых трав, а также ценные образцы зерновых, овощных и плодовых культур.

(Продолжение следует).

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