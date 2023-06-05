Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

2 ноября

  • Коллектив Александровского драмтеатра завершил гастроли по области. На Курильских островах и в южных районах Сахалина он дал десятки спектаклей, их посмотрели 70 тысяч зрителей. Детям очень понравилась «Сказка о Василисе Прекрасной». В этом году драмтеатр покажет островитянам еще два новых спектакля: пьесу Островского «Гроза» и инсценировку «Закон Ликурга» по роману Теодора Драйзера «Американская трагедия». Всего в репертуаре театра 18 спектаклей.
При партийной группе Корсаковского консервного завода работает кружок по изучению биографии товарища И. В. Сталина. Кружком руководит директор завода Григорий Матвеевич Загорулько. Слушатели проявляют большой интерес к изучению жизни и деятельности великого вождя товарища И. В. Сталина. Занятия в кружке проходят организованно.
НА СНИМКЕ: на очередном занятии кружка. В центре – Г. М. ЗАГОРУЛЬКО.
Фото В. ГАЛЬПЕРОВИЧА.

4 ноября

  • В живом уголке биологов пышно распустились зеленые растения. Рядом, в террариуме, живут юркие ящерицы, обитатели водоемов – лягушки. Маленькие рыбки торопливо снуют в поисках пищи в прозрачной воде аквариума. Это кабинет биологии естественно-географического отделения Южно-Сахалинского учительского института. Много часов проводят здесь студенты, наблюдая за жизнью живого уголка и готовясь к педагогической практике.
  • Более чем на 300 тыс. рублей приобретены музыкальные инструменты, картины, приемники, патефоны, литература, настольные игры. Все это отправлено лесорубам Углегорского, Поронайского, Макаровского, Лесогорского и других районов области.

13 ноября

  • На Невельском хлебокомбинате открылся цех. Он будет выпускать в достаточном количестве сдобные булки, торты, пряники, коржики, рулеты. Первую большую партию кондитерских изделий трудящиеся Невельска получат 7 ноября.

(Продолжение следует).

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