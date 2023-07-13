Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 декабря
- Бассейновый комитет моряков Сахалина получил большую партию спортинвентаря: коньков, лыж, футбольных и волейбольных мячей, сеток, спортивных костюмов. Все это распределено между спортсменами Холмского, Корсаковского и Тельновского портов и команд флота.
23 декабря
- На первом участке Углегорского стройуправления раньше забивали шпунт при закладке песчаных подушек под постоянный фундамент жилых домов. Сейчас его заменяют горбылем. Это экономит на строительстве одного дома до 60 кубометров шпунтовых досок, стоимость которых в 10 раз выше стоимости горбыля. Качество фундамента при этом не снижается.
25 декабря
- С начала года автобусный парк областного автоуправления перевез 1323 тыс. пассажиров – намного больше, чем в 1950-м.
- В конце ноября в Корсаков прибыла группа колхозников-переселенцев из Полтавской области. 13 семей направлены в сельскохозяйственную артель «Победа». Тепло встречали новоселов старожилы. Многие из них сразу же поселились в рубленые дома русского типа. Быстро обосновавшись на новом месте, переселенцы активно включились в работу. Некоторые записались на трехгодичные агротехнические курсы и в политшколу.
- Колхозники-оленеводы артели «Новый путь» вышли со стадами на пастбища. Идет отбор лучших оленей для упряжек. Колхозная пошивочная мастерская обеспечила пастухов теплой одеждой и обувью. Скоро караваны оленей выйдут в Рыбновск и другие пункты района для перевозки грузов. Заканчиваются приготовления к зимним рейсам и в колхозе «Свобода». Десять собачьих нарт направляются в Николаевск-на-Амуре через Татарский пролив. Они будут перевозить товары для межрайторга.
- Более сотни трудящихся пос. Ноглики провели воскресник в помощь средней школе. Они распилили и раскололи 70 кубометров дров.
- В Южно-Сахалинске организован новогодний елочный базар. Четырнадцать киосков будут продавать елочные и детские игрушки, расфасованные подарки, кондитерские изделия, спортивную обувь, коньки и лыжи, книги и другие товары. Для продажи населению из Долинского и Южно-Сахалинского районов завезено 3 тыс. молодых елей и пихт.
(Продолжение следует).
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10 июля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)