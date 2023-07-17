Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

27 декабря

  • На Северных Курилах растут рабочие поселки, колхозные села. Они меняют облик, благоустраиваются. Только в нынешнем году построено 116 домов общей площадью 3340 кв. м, заканчивается возведение еще пяти 4-квартирных домов. Сдана в эксплуатацию механизированная городская пекарня, заложен фундамент бани. Коллектив строительно-монтажного управления завершает ремонт промзоны северного мола в порт-ковше, дополнительно построены посольные емкости на тысячи тонн рыбы.
На третьем избирательном пункте 34-го избирательного округа по выборам народных судов г. Южно-Сахалинска.
НА СНИМКЕ: агитаторы М. Ф. ДЕМЬЯНЕНКО, З. В. ГОЛУБЕВА, З. А. ГОНЧАРОВА и член счетной комиссии
П. Ф. КАЧАЛОВ уточняют списки избирателей.
Фото А. ШОСТАК.
  • На предприятиях угольной промышленности Сахалина началась выплата ежегодного вознаграждения горнякам за выслугу лет. Шахта «Долинская» и трест «Александровскуголь» для этой цели получили по 3 млн рублей, шахта «Южно-Сахалинская» – 1200 тыс. рублей. Всего в области будет выплачено 17 млн рублей вознаграждений – на 2 млн больше, чем в прошлом году.
  • В красногорские леса нынешней зимой пришли гости с севера – олени. Стада по 20 – 30 голов появились всего в нескольких километрах к югу от города. Запрет охоты на этих животных сделал их непугливыми. Северные олени нашли здесь себе корма: ягель и бородатый лишайник. Их появление в относительно южном районе области – случай редкий.

30 декабря

  • Кинофильм об украинском поэте-революционере «Тарас Шевченко» тепло принят зрителями нашей области. В кинотеатре «Совкино» Южно-Сахалинска за короткий срок показано 72 сеанса, на которых побывало свыше 16 тыс. зрителей. Сахалинская контора «Главкинопрокат» получила 10 копий этого фильма для демонстрации в районах.

(Продолжение следует).

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