Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

27 декабря
- На Северных Курилах растут рабочие поселки, колхозные села. Они меняют облик, благоустраиваются. Только в нынешнем году построено 116 домов общей площадью 3340 кв. м, заканчивается возведение еще пяти 4-квартирных домов. Сдана в эксплуатацию механизированная городская пекарня, заложен фундамент бани. Коллектив строительно-монтажного управления завершает ремонт промзоны северного мола в порт-ковше, дополнительно построены посольные емкости на тысячи тонн рыбы.
- На предприятиях угольной промышленности Сахалина началась выплата ежегодного вознаграждения горнякам за выслугу лет. Шахта «Долинская» и трест «Александровскуголь» для этой цели получили по 3 млн рублей, шахта «Южно-Сахалинская» – 1200 тыс. рублей. Всего в области будет выплачено 17 млн рублей вознаграждений – на 2 млн больше, чем в прошлом году.
- В красногорские леса нынешней зимой пришли гости с севера – олени. Стада по 20 – 30 голов появились всего в нескольких километрах к югу от города. Запрет охоты на этих животных сделал их непугливыми. Северные олени нашли здесь себе корма: ягель и бородатый лишайник. Их появление в относительно южном районе области – случай редкий.
30 декабря
- Кинофильм об украинском поэте-революционере «Тарас Шевченко» тепло принят зрителями нашей области. В кинотеатре «Совкино» Южно-Сахалинска за короткий срок показано 72 сеанса, на которых побывало свыше 16 тыс. зрителей. Сахалинская контора «Главкинопрокат» получила 10 копий этого фильма для демонстрации в районах.
(Продолжение следует).
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