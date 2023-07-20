Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 января

  • С 1946 по 1951 год число больниц на островах увеличилось в 5 раз, фельдшерско-акушерских пунктов – в 6 раз, пунктов скорой медицинской помощи – в 7 раз, а число больничных коек – в 6,5 раза.
Преподаватели семилетней школы поселка Хоэ Александровского района систематически работают над повышением
своего идейно-политического уровня.
НА СНИМКЕ: заведующий учебной частью школы А. К. ГУЗ за изучением «Краткого курса истории ВКП(б)».
Фото Н. ПОРТНЯГИНА.
  • Коллектив Тымовского райпромкомбината накануне Нового года ввел в строй фанерную фабрику. Рабочие и инженеры хорошо освоили технику нового производства.
  • Старейший следопыт Сахалина Андрей Кондратьевич Малыгин отлично разбирается в запутанных следах зверей. За полтора месяца охотник добыл 12 соболей, 3 выдры и лисицу, а его напарник Александр Большаков сдал на заготовительный пункт 9 соболей, 5 выдр, 4 лисицы. Коллектив охотников Кировского районного отделения «Заготживсырье» выполнил годовой план по заготовке пушнины.
  • Многолюдный костюмированный вечер прошел в Доме культуры Холмска. Вокруг залитой огнями и богато убранной елки до 3 часов ночи веселилась и танцевала молодежь. За лучшие костюмы были выданы премии. Первую премию за костюм «Миру – мир!» получила учащаяся средней школы № 1 комсомолка Тамара Суслина.

6 января

  • Стахановская улица г. Чехова застраивается домами. В канун Нового года в дом № 78 по этой улице въехали новоселы. А 4 января хозяйки многоквартирного дома встретились в редакции газеты «Сталинское знамя» и предложили взять квартиры на социалистическую сохранность. Через газету они обратились к жителям города и района с просьбой поддержать их почин. Его суть – сохранение и поддержание в порядке жилого фонда, тротуара и участка улицы возле дома, озеленение прилегающей территории.
  • Колхоз имени Горького Анивского района в минувшем году перевыполнил план жилищного строительства. Бригада Соловьева возводит дома не только быстро, но и прочно, красиво. Завершив основные работы, бригада отправилась в тайгу за лесоматериалами. В этом году здесь будут возведены дома для переселенцев, построены свинарник, телятник, омшаник на 100 ульев.

(Продолжение следует).

По теме:

12 января 2022 – В зеркале десятилетий. Ретро-проект газеты

12 января 2022 – Хроника 1947 года. (По страницам «Советского Сахалина»)

12 января 2022 – «Кирпичики» для воздушного моста. Беспосадочный перелет из областной столицы в Москву стал настоящим…

15 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 января 2022  – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

1 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 февраля 2022  – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 марта 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 марта – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

31 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

5 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

11 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

15 апреля 2022 – Хроника 1949 (По страницам «Советского Сахалина»)

19 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

25 апреля 2022  – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

29 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

5 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

12 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

16 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 мая 2022  – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

27 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

30 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

2 июня 2022  – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

9 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 июня 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 июня 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

30 июня 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

8 июля 2022  – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

11 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

19 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 июля 2022  – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

27 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 июля 2022  – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

1 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 августа 2022  – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

16 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

26 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

31 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 сентября 2022  – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

19 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

27 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

30 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

5 октября 2022  – Хроника 1950 (По страницам «Советского Сахалина»)

6 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 октября 2022  – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 ноября – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)

12 ноября 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

15 ноября 2022  – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 ноября 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

25 ноября 2022  – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

29 ноября 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

2 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

6 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

9 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

16 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

23 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 января 2023  – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

27 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

31 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 февраля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 февраля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 февраля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 февраля 2023  – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 февраля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

22 февраля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 февраля 2023 – Хроника 1951 (По страницам «Советского Сахалина»)

3 марта 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 марта 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 марта 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 марта 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 марта 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 марта 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

24 марта 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 марта 2023  – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

31 марта 2023  – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 апреля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 апреля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

11 апреля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

14 апреля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 апреля 2023  – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

21 апреля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

25 апреля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

28 апреля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

5 мая 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

11 мая 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

15 мая 2023  – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 мая 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

22 мая 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

26 мая 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

29 мая 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

2 июня 2023  – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

6 июня 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

9 июня 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

16 июня 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

20 июня 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

22 июня 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

30 июня 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 июля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

7 июля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

10 июля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

13 июля 2023  – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 июля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА