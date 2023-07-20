Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 января
- С 1946 по 1951 год число больниц на островах увеличилось в 5 раз, фельдшерско-акушерских пунктов – в 6 раз, пунктов скорой медицинской помощи – в 7 раз, а число больничных коек – в 6,5 раза.
- Коллектив Тымовского райпромкомбината накануне Нового года ввел в строй фанерную фабрику. Рабочие и инженеры хорошо освоили технику нового производства.
- Старейший следопыт Сахалина Андрей Кондратьевич Малыгин отлично разбирается в запутанных следах зверей. За полтора месяца охотник добыл 12 соболей, 3 выдры и лисицу, а его напарник Александр Большаков сдал на заготовительный пункт 9 соболей, 5 выдр, 4 лисицы. Коллектив охотников Кировского районного отделения «Заготживсырье» выполнил годовой план по заготовке пушнины.
- Многолюдный костюмированный вечер прошел в Доме культуры Холмска. Вокруг залитой огнями и богато убранной елки до 3 часов ночи веселилась и танцевала молодежь. За лучшие костюмы были выданы премии. Первую премию за костюм «Миру – мир!» получила учащаяся средней школы № 1 комсомолка Тамара Суслина.
6 января
- Стахановская улица г. Чехова застраивается домами. В канун Нового года в дом № 78 по этой улице въехали новоселы. А 4 января хозяйки многоквартирного дома встретились в редакции газеты «Сталинское знамя» и предложили взять квартиры на социалистическую сохранность. Через газету они обратились к жителям города и района с просьбой поддержать их почин. Его суть – сохранение и поддержание в порядке жилого фонда, тротуара и участка улицы возле дома, озеленение прилегающей территории.
- Колхоз имени Горького Анивского района в минувшем году перевыполнил план жилищного строительства. Бригада Соловьева возводит дома не только быстро, но и прочно, красиво. Завершив основные работы, бригада отправилась в тайгу за лесоматериалами. В этом году здесь будут возведены дома для переселенцев, построены свинарник, телятник, омшаник на 100 ульев.
(Продолжение следует).
По теме:
12 января 2022 – В зеркале десятилетий. Ретро-проект газеты
12 января 2022 – Хроника 1947 года. (По страницам «Советского Сахалина»)
12 января 2022 – «Кирпичики» для воздушного моста. Беспосадочный перелет из областной столицы в Москву стал настоящим…
15 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)
18 января 2022 – Хроника 1947. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 января 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
1 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
3 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 февраля 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
3 марта 2022 – Хроника 1948. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 марта – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
31 марта 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
5 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
11 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
15 апреля 2022 – Хроника 1949 (По страницам «Советского Сахалина»)
19 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
25 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
29 апреля 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
5 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
12 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
16 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
27 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
30 мая 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
2 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
9 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 июня 2022 – Хроника 1949. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 июня 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 июня 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
30 июня 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
4 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
8 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
11 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
19 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
27 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 июля 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
1 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
16 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
26 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
31 августа 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
4 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
13 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
19 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
27 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
30 сентября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
5 октября 2022 – Хроника 1950 (По страницам «Советского Сахалина»)
6 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
18 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 октября 2022 – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
4 ноября – Хроника 1950. (По страницам «Советского Сахалина»)
12 ноября 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
15 ноября 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
18 ноября 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
25 ноября 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
29 ноября 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
2 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
6 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
9 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
13 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
16 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
23 декабря 2022 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
13 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
27 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
31 января 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
3 февраля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 февраля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 февраля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 февраля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 февраля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
22 февраля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 февраля 2023 – Хроника 1951 (По страницам «Советского Сахалина»)
3 марта 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 марта 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 марта 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 марта 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 марта 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 марта 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
24 марта 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 марта 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
31 марта 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
4 апреля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 апреля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
11 апреля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
14 апреля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
18 апреля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
21 апреля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
25 апреля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
28 апреля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
5 мая 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
11 мая 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
15 мая 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
18 мая 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
22 мая 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
26 мая 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
29 мая 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
2 июня 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
6 июня 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
9 июня 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
16 июня 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
20 июня 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
22 июня 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
30 июня 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
3 июля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
7 июля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
10 июля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
13 июля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)
17 июля 2023 – Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)