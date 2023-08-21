Хроника 1951. (По страницам «Советского Сахалина»)

19 февраля

  • Управление моторно-рыболовных станций организовало подготовку кадров к весенней путине. Свыше 200 рыбаков-колхозников в конце февраля закончат учебу и получат диплом.
На шахте имени Вахрушева построен клуб. В нем зрительный зал на 450 мест, библиотека, читальный зал, комнаты для работы кружков художественной самодеятельности.
НА СНИМКЕ: общий вид клуба шахтеров в поселке Вахрушево.
Фото С. БУРЛЕВА.
  • При южно-сахалинской городской конторе связи открыт садик на 50 мест для детей связистов. В нем комнаты для игр и отдыха, паровое отопление. В марте детсад  расширят на 25 мест.
Старший машинист парохода «Крильон» коммунист тов. Калягин взял главную машину на год на социалистическую сохранность. Он сам проводит междурейсовый ремонт механизмов и содержит их в безукоризненном эксплуатационном состоянии. Вахта тов. Калягина – вахта отличного качества.
НА СНИМКЕ: старший машинист тов. КАЛЯГИН.
Фото Л. АНДРЕЕВА.

23 февраля

  • Помощник механика катера Курильского рыбкоопа Николай Васильевич Гороховиков во время рытья подполья под своей квартирой нашел монету выпуска 1737 года с русским государственным гербом. Находка подтверждает, что на Итурупе свыше 200 лет назад проживали русские. Кроме того, в окрестностях Курильска обнаружены остатки поселения древних людей. Копье и фрагменты глиняной посуды, хорошо отделанные камни в виде топоров и другие орудия труда древнего человека отправлены в Ленинград.

(Продолжение следует).

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