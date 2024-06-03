Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

3 апреля
- Чтобы выяснить характер распределения сельди вдоль побережья, научные сотрудники Сахалинского ТИНРО проведут контрольные уловы с 16 дрифтеров. На судах промысловой разведки впервые установлено электрооборудование для лова рыбы на искусственный свет. Этими испытаниями руководит научный сотрудник отделения тов. Грищенко. Интересным для рыбохозяйственной науки Сахалина будет и изучение (с помощью водолазов) поведения сельди в районе ставных неводов.
- На предприятиях рыбной промышленности Невельского района расширена торговая сеть. Дополнительно открыто 8 столовых,10 буфетов, 15 ларьков и 38 лотков. В магазины рыбкоопа завезён большой ассортимент промышленных и продовольственных товаров.
(Продолжение следует).