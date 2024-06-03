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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Николай Скрябин, мастер вагонного цеха паровозовагоноремонтного завода, изготовил пескоструйный аппарат. Испытание дало хорошие результаты. Аппарат облегчает работу ремонтников и повышает производительность труда в три раза. Ещё важнее другое преимущество аппарата: он намного повышает качество работы. При очистке шеек колесных пар вручную трудно было увидеть трещину, плену, надрыв. С помощью же пескоструйного аппарата можно легко обнаружить все дефекты. НА СНИМКЕ: Н. СКРЯБИН испытывает свой аппарат. Фото А. ШОСТАК.

3 апреля

  • Чтобы выяснить характер распределения сельди вдоль побережья, научные сотрудники Сахалинского ТИНРО проведут контрольные уловы с 16 дрифтеров. На судах промысловой разведки впервые установлено электрооборудование для лова рыбы на искусственный свет. Этими испытаниями руководит научный сотрудник отделения тов. Грищенко. Интересным для рыбохозяйственной науки Сахалина будет и изучение (с помощью водолазов) поведения сельди в районе ставных неводов.
  • На предприятиях рыбной промышленности Невельского района расширена торговая сеть. Дополнительно открыто 8 столовых,10 буфетов, 15 ларьков и 38 лотков. В магазины рыбкоопа завезён большой ассортимент промышленных и продовольственных товаров.

(Продолжение следует).

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