Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

17 апреля
- Научные работники Сахалинского филиала Академии наук СССР кропотливо работают над ускорением созревания плодов, продлением сроков урожайности и повышением холодостойкости важнейших сельскохозяйственных культур. Так, в теплице выращен высокопродуктивный сорт огурцов «выгоночный». Одно такое растение плодоносило с февраля и дало урожай в 10 кг. Агробиологической группой учёных руководит кандидат сельскохозяйственных наук Т. Зимина.
- В кинотеатре «Моряк» г. Корсакова на кинофестивале демонстрировались фильмы о замечательных представителях русской науки и искусства: «Композитор Глинка», «Жуковский», «Мичурин», «Мусоргский», «Александр Попов», «Пирогов». Киноленты посмотрело свыше 5 тыс. юношей и девушек города.
18 апреля
- Юные жители Анивы получили хороший подарок – здесь открылась восьмилетняя школа. В ней светлые классы, физический и химико-биологический кабинеты, спортзал, интернат для ребят. Приобретены новая мебель и узкоплёночный киноаппарат для демонстрации научно-популярных фильмов.
(Продолжение следует).