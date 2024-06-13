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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

На Северо-Невельском рыбокомбинате широко развернулось предмайское социалистическое соревнование. Среди мастеров активного лова хороших показателей добилась комсомольско-молодёжная команда катера, где старшиной Алексей Сомов. Молодые рыбаки выполнили квартальный план на 113 процентов и добыли сотни центнеров рыбы в счёт апреля. НА СНИМКЕ: команда комсомольско-молодёжного катера готовится к очередному рейсу. Фото Г. СОКОЛОВА.

17 апреля

  • Научные работники Сахалинского филиала Академии наук СССР кропотливо работают над ускорением созревания плодов, продлением сроков урожайности и повышением холодостойкости важнейших сельскохозяйственных культур. Так, в теплице выращен высокопродуктивный сорт огурцов «выгоночный». Одно такое растение плодоносило с февраля и дало урожай в 10 кг. Агробиологической группой учёных руководит кандидат сельскохозяйственных наук Т. Зимина.
  • В кинотеатре «Моряк» г. Корсакова на кинофестивале демонстрировались фильмы о замечательных представителях русской науки и искусства: «Композитор Глинка», «Жуковский», «Мичурин», «Мусоргский», «Александр Попов», «Пирогов». Киноленты посмотрело свыше 5 тыс. юношей и девушек города.

18 апреля

  • Юные жители Анивы получили хороший подарок – здесь открылась восьмилетняя школа. В ней светлые классы, физический и химико-биологический кабинеты, спортзал, интернат для ребят. Приобретены новая мебель и узкоплёночный киноаппарат для демонстрации научно-популярных фильмов.

(Продолжение следует).

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