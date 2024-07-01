Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)

17 мая
- В Третьяковской галерее в Москве, где экспонируется всесоюзная художественная выставка 1953 года, посетителей привлекает сравнительно небольшого размера картина. На ней – узкая песчаная полоса, прижатая к седому неспокойному морю хмурыми горами. Она сплошь покрыта чёрными, лоснящимися телами крупных морских животных – котиков. Картина кисти сахалинского художника Бориса Шахназарова так и называется – «Котиковый пляж». Его работа получила высокую оценку на республиканской выставке живописи. Опытный мастер изобразительного искусства трудится на Сахалине семь лет. У него более 200 эскизов, картин и рисунков. Художник бывает во многих районах области, но чаще всего на острове Тюленьем, где находит материал для своих картин.
21 мая
- Хорошую инициативу проявил тракторист сельскохозяйственной артели им. Хрущёва Чеховского района Василий Дышкант. Ежедневно выполняя до двух и более норм, он досрочно обработал поля своего колхоза и поехал на поля сельскохозяйственной артели «Пионер», чтобы оказать помощь товарищам. Здесь он занят не только пахотой. Василий обучает механизаторов грамотной эксплуатации машин и способам повышения качества обработки полей.
(Продолжение следует).