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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953 (По страницам «Советского Сахалина»)

Стахановец Средневолжского станкостроительного завода Василий Колесов разработал новый метод вы сокопроизводительного и высококачественного точения деталей. Скорость обработки изделий увеличилась в 15 – 20 раз. На Сахалине осваивать новый метод первыми начали ру ководители и учащиеся Долинского ремесленного училища (директор Т. Дьяченко, заместитель директора по учебной части т. Силантьев). НА СНИМКЕ: мастер производственного обучения Иван Седельников демонстрирует метод силового резания будущим токарям. Фото Г. СОКОЛОВА.

17 мая

  • В Третьяковской галерее в Москве, где экспонируется всесоюзная художественная выставка 1953 года, посетителей привлекает сравнительно небольшого размера картина. На ней – узкая песчаная полоса, прижатая к седому неспокойному морю хмурыми горами. Она сплошь покрыта чёрными, лоснящимися телами крупных морских животных – котиков. Картина кисти сахалинского художника Бориса Шахназарова так и называется – «Котиковый пляж». Его работа получила высокую оценку на республиканской выставке живописи. Опытный мастер изобразительного искусства трудится на Сахалине семь лет. У него более 200 эскизов, картин и рисунков. Художник бывает во многих районах области, но чаще всего на острове Тюленьем, где находит материал для своих картин.

21 мая

  • Хорошую инициативу проявил тракторист сельскохозяйственной артели им. Хрущёва Чеховского района Василий Дышкант. Ежедневно выполняя до двух и более норм, он досрочно обработал поля своего колхоза и поехал на поля сельскохозяйственной артели «Пионер», чтобы оказать помощь товарищам. Здесь он занят не только пахотой. Василий обучает механизаторов грамотной эксплуатации машин и способам повышения качества обработки полей.

(Продолжение следует).

 

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