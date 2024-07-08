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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

Соловьёвский зверокомбинат. Здесь выращивают серебристо-чёрных лисиц и норок. Предприятие также поставляет стране котиковый мех. Котиков добывают на острове Тюлений. НА СНИМКЕ: зоотехник-селекционер Г. С. Ракитская (на переднем плане) осматривает молодняк серебристо-чёрных лисиц. Фото А. ЛАВРИК.

30 мая

  • Паровозная бригада машиниста Константина Селихова – одна из лучших в Томаринском депо. Она систематически перекрывает технические производственные показатели. В мае среднесуточный пробег локомотива составил сотни километров, а его техническая скорость намного превышена. Перевезено сверх плана 480 т грузов. Опыт передовой бригады передаётся другим паровозникам.
  • Команды средних рыболовных траулеров в экспедиционном лове в районе Северных Курильских островов взяли высокие обязательства – добыть сверх задания 10 тыс. ц рыбы. За два дня промысла команда СРТ-625 (капитан Иванищев) добыла 187 ц камбалы, а команда СРТ-4104 (капитан Георгиев) – 112 ц.

(Продолжение следует).

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