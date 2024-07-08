Хроника 1953. (По страницам «Советского Сахалина»)

30 мая
- Паровозная бригада машиниста Константина Селихова – одна из лучших в Томаринском депо. Она систематически перекрывает технические производственные показатели. В мае среднесуточный пробег локомотива составил сотни километров, а его техническая скорость намного превышена. Перевезено сверх плана 480 т грузов. Опыт передовой бригады передаётся другим паровозникам.
- Команды средних рыболовных траулеров в экспедиционном лове в районе Северных Курильских островов взяли высокие обязательства – добыть сверх задания 10 тыс. ц рыбы. За два дня промысла команда СРТ-625 (капитан Иванищев) добыла 187 ц камбалы, а команда СРТ-4104 (капитан Георгиев) – 112 ц.
(Продолжение следует).